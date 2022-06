Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen elf Promis die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen und dafür gerade zu stehen. Dazu beziehen sie ein Camp, in dem sie jedem Luxus entsagen und sich Challenges stellen. Die größte Herausforderung wartet aber in der "Runde der Schande", in der Olivia Jones die Teilnehmer:innen mit ihren größten Fauxpas konfrontiert.

"Das große Promi-Büßen": Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick

Am 7. Juli 2022 startet "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben. Elf Promis – darunter Elena Miras, Ennesto Monté und Giselle Oppermann – stellen sich ihren größten TV-Fehltritten.

Alle Sendetermine und Sendezeiten der Show in der Übersicht: