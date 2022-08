Das große Promi-Büßen

Daniele in der Runde der Schande: "Ich habe alles kurz und klein geschlagen"

Das große Promi-Büßen ist für Daniele wie eine Art Wut-Probe. Denn in einem früheren Format fiel er durch sein extrem aggressives Verhalten auf. Woher das kommt und was er darauf gelernt hat, erzählt er Olivia Jones in der Runde der Schande.