Sie verweigert das finale Duell

Am Ende von Folge 3 muss Gisele in das finale Duell. Ihr Konkurrent Simex startet sofort mit der Aufgabe "15.000 Volt". Die 34-Jährige hat dagegen große Angst vor dem unter Strom gesetzten Käfig und traut sich deshalb nicht, im Duell anzutreten. Das bedeutet leider: Gisele Oppermann ist in Folge 3 raus.

Das Model und Ennesto Monté kommen sich näher!

In der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen" bandelt der ewige Streitschlichter Ennesto Monté mit der emotionalen Gisele an. Die beiden kuscheln innig auf der Pritsche des Schlagersängers.

"Gisele ist eine tolle Frau", schwärmt der 47-Jährige über das Model. Auch Gisele scheint sich sichtlich wohlzufühlen in den Armen des 13 Jahre älteren Ennesto. "Wir verstehen uns sehr gut. Und klar, da schäkern wir natürlich auch mal ein bisschen…", lacht sie im Interview. Ob sich die beiden in Zukunft noch näherkommen? Bei der bevorstehenden "Runde der Schande" könnte zumindest jede:r der Promis wohl eine schützende Umarmung gebrauchen.

Eckdaten und Steckbrief zu Gisele Oppermann

Name: Gisele Oppermann

Geburtstag: 13. Oktober 1987

Geburtsland: Brasilien

Beruf: Model, Reality-Star

Erste Schritte als Model

Ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2008 machte die heute 35-jährige Gisele Oppermann bekannt. Damals schaffte sie es auf den sechsten Platz. Im Laufe der Staffel fiel die Niedersächsin aber nicht nur durch ihre Skills auf dem Laufsteg, sondern auch durch ihre regelmäßigen Heulkrämpfe auf.

Schlagkraft und große Gefühle im Reality-TV

Große Gefühle zeigte Gisele auch in den Reality-Shows, an denen sie nach GNTM teilnahm. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" wählten die Zuschauer:innen das Model aufgrund ihres emotionalen Verhaltens immer wieder in Prüfungen.

Doch in Gisele steckt nicht nur ein gefühlsbetontes Nervenbündel, sondern auch eine junge Frau mit viel Schlagkraft. Die Mutter einer Tochter holte sich gegen Doreen Dietel bei "Das große SAT.1 Promiboxen" im Jahr 2020 den Sieg.

Zieht sie "Das große Promi-Büßen" durch?

In der Vergangenheit hat die Deutsch-Brasilianerin viele Fehler gemacht. "Die Sendung gibt mir die Möglichkeit, frühere Fehler noch mal Revue passieren zu lassen", sagt Gisele nun über ihre Teilnahme an "Das große Promi-Büßen".

Wird die 35-Jährige die Show durchziehen? Oder scheitert sie am Ende an ihren eigenen Nerven? Das siehst du ab 7. Juli 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben und auf Joyn.

