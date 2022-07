Im Clip: Matthias bekommt Toiletten-Inhalt ins Gesicht

Seine erste Buße bringt ihn an seine Grenzen

Nach der ersten Runde der Schande legt Moderatorin Olivia Jones Matthias seine erste Buß-Aufgabe auf. Und die stinkt dem Reality-Star gewaltig! Matthias ist gezwungen, die Kloake aller Teilnehmer:innen zu entleeren und das ist deutlich öfter notwendig, als von dem 38-Jährigen erwartet. Weil seine Mitstreiter:innen die Latrine so häufig aufsuchen, ist der Eimer sogar so voll, dass er dem 38-Jährigen ins Gesicht schwappt. Ekel-Alarm!

Das Reality-Sternchen kommt nach dieser Erfahrung an seine Grenzen und verliert beinahe sein großes Ziel aus den Augen: Imagewechsel! Sein hitziges Temperament soll Matthias diesmal aber nicht in die Quere kommen, denn bei "Das große Promi-Büßen" will er sich von einer anderen Seite zeigen. Ob der Hesse seine Chance Buße zu tun wirklich wegwirft?

Eckdaten und Steckbrief zu Matthias Mangiapane

Geburtstag: 29. September 1983

Geburtsort: Langen

Partner: Hubert Fella

In Matthias Mangiapane fließt italienisches Blut

Zwar wurde Matthias Mangiapane im hessischen Langen geboren, der 38-Jährige hat jedoch italienische Wurzeln. Seit vielen Jahren ist der gelernte Friseur und Handelsvertreter mit seinem Mann Hubert Fella zusammen.

Bekannt wurde Matthias unter anderem durch seine Auftritte in "Promis unter Palmen" und "Hot oder Schrott". Beim "SAT.1 Promiboxen" zeigte er außerdem seine sportliche Seite und besiegte Julian F.M. Stoeckel im Boxkampf. Neben seiner Karriere als Reality-Star betreibt Matthias zusammen mit seinem Mann eine Reiseagentur.

Vorgeschichte mit einer Kandidatin

Man liebt oder hasst ihn: Zu Matthias' Feindinnen gehört spätestens seit dem "Sommerhaus der Stars" seine heutige Mitstreiterin Helena Fürst. Die beiden gerieten in der Paar-Show mehrmals aneinander und konnten ihren Streit bisher nicht beilegen.

Wird sich Matthias bei "Das große Promi-Büßen" am Riemen reißen und sich vielleicht sogar mit Helena versöhnen? Das siehst du ab 7. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

