Letzte Woche gab es noch Streit bei Carina und Calvin, jetzt müssen sie gemeinsam zur "Runde der Schande".

Du willst die Folge auf gar keinen Fall verpassen? Hier findest du die Sendetermine und Sendezeiten von "Das große Promi-Büßen".

Im Clip: Carina und Elena sind sauer auf Calvin

Olivia Jones konfrontiert Carina Spack und Calvin Kleinen

Gleich zwei Reality-Stars legen an diesem Donnerstag (21. Juli) in der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" bei Olivia Jones die Beichte ab. Doch für Olivia Jones ist späte Einsicht nur die halbe Miete: "Zu seinen Fehlern zu stehen und daraus zu lernen ist das eine. Aber man darf seine Schuld auch nicht relativieren."

Mit welchen Schandtaten konfrontiert sie Carina Spack und Calvin Kleinen am Donnerstag? Und wie reagieren die Reality-Stars auf die geballte Ladung Fehltritte, die sie in der "Runde der Schande" vorgehalten bekommen?

"Ich glaube, das gibt voll Ärger!"

"Carina, wir haben unsere 'Runde der Schande' mit Olivia Jones! Schande!" Calvin Kleinen beschleicht bei der Ankündigung seiner Beichtstunde in der dritten Folge von "Das große Promi-Büßen" Nervosität: "Ich glaube, das gibt voll Ärger!" Doch der Reality-Star ist nicht der einzige #PromiBüßen-Teilnehmer, der die Leviten von Olivia Jones gelesen bekommt.

Für Carina Spack steht die "Runde der Schande" mit der Hamburger Kiez-Größe am selben Camp-Tag an. "Bei Calvin kommen nur Frauen, aber bei mir kommen wirklich schlimme Sachen dran", ordnet Carina Spack die Schwere ihrer Sünden ein und zeigt sich vor dem intensiven Benimmkurs einsichtig: "Klar finde ich einiges nicht gut, was ich gemacht habe. Ich hab's gemacht und dafür muss ich einstehen."

Ob die 26-Jährige und ihr Mitstreiter Calvin tatsächlich aus ihren Fehlern lernen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr bei "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: