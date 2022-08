Carina Spack ist eine der elf Promis bei "Das große Promi-Büßen" 2022. Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sonst noch dabei?

Seit 7. Juli 2022 läuft Staffel 1 auf ProSieben. Hier findest du die Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht.

In Folge 2 wird Carina von Calvin Kleinen beleidigt. Was ist passiert?

Eckdaten und Steckbrief zu Carina Spack

Geburtstag: 14. Juni 1996

Geburtsort: Recklinghausen

Beruf: Reality-Star, Influencerin

Instagram-Name: carina_spack

Polizeischutz nach "Promis unter Palmen"

Bei ihrer "Runde der Schande" in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" verrät Carina Spack, dass sie nach der TV-Ausstrahlung von "Promis unter Palmen" kurzzeitig Polizeischutz in Anspruch nehmen musste.

"Ich hatte danach auch Polizeischutz. Das war schon echt heftig, bei mir standen Leute vor der Haustür", erklärt die 26-Jährige. Warum ihre Mutter sich für Carina geschämt hat und was Olivia Jones bei ihrer "Runde der Schande" aufdeckte, kannst du hier nachlesen.

Rosen-Lady mit hitzigem Temperament

Im Jahr 2018 versuchte Carina Spack ihr Liebesglück bei Bachelor Daniel Völz, konnte sein Herz jedoch nicht erobern und schied in der Reality-Show kurz vor dem Finale aus. Den Rosen wollte die heute 26-Jährige aber noch nicht so schnell abschwören. Deshalb nahm sie an "Bachelor in Paradise" gleich zweimal hintereinander teil.

Vorübergehendes Liebesglück fand sie bei ihrer zweiten Teilnahme mit Serkan Yavuz. Das Paar trennte sich nach rund einem Jahr Beziehung allerdings wieder. Ob Carina inzwischen wieder einen Freund hat, ist nicht bekannt.

Carina will zu ihren Fehlern stehen

Bei "Das große Promi-Büßen" will Carina ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen und öffentlich zu ihren Fehlern stehen. Vor allem ihre Auseinandersetzungen mit Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" bereut die Influencerin.

Im Weg stehen könnte ihr bei ihrer Show-Teilnahme wohl nur ihre körperliche Gesundheit. "Ich habe mir kurz vor der Show meinen Schienbeinkopf gebrochen, weshalb ich hoffe, dass ich trotzdem alles gut meistern kann", sagt Carina.

Wie sich die Recklinghausenerin bei "Das große Promi-Büßen" schlägt, siehst du ab 7. Juli 2022 immer donnerstags auf ProSieben und auf Joyn.

