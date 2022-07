"Das große Promi-Büßen" ist die neue Reality-Show auf ProSieben. Alle Infos zur Sendung findest du hier.

Eckdaten und Steckbrief zu Daniele Negroni

Name: Daniele Negroni

Geburtstag: 31. Juli 1995

Sternzeichen: Löwe

Daniele muss nach Spiel zum medizinischen Check

Beim Spiel "Reifenrugby" gibt Daniele in Folge 1 alles. Sein Gegner Simex allerdings auch. Die beiden liefern sich eine solche Schlacht um den Reifen, den sie für ihr jeweiliges Team ins Ziel bringen sollen, sodass Daniele sich verletzt.

Der 26-Jährige stößt mit dem Knie seines Konkurrenten zusammen und muss deshalb ins Krankenhaus, um durchgecheckt zu werden. Glücklicherweise stellt sich dort heraus, dass die Verletzung nicht allzu ernst ist. Daniele kehrt ins Camp zurück und gönnt sich erst einmal eine Mütze Schlaf, um den Schock zu verarbeiten.

Gesangstalent gepaart mit hitzigem Temperament

Der 26 Jahre junge Daniele Negroni wurde 2012 von zahlreichen Fans gefeiert, als ihn eine Castingshow deutschlandweit bekannt machte. Bereits mit sechs Jahren nahm der italienischstämmige Künstler Gesangs- und Schlagzeugunterricht und brach für die Musik sogar seine Ausbildung zum Koch ab.

Sein Ehrgeiz zahlte sich aus, als seine Songs mehrfach in den Chats platziert wurden und sein Debütalbum gleich in zwei Ländern den Goldstatus erhielt. Jedoch wurden nicht nur Danieles Stimme, sondern auch seine hitzigen Wutausbrüche immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert.

In der "Runde der Schande" wird es für den jungen Sänger ernst

Vor den Augen zahlreicher TV-Zuschauer:innen fuhr der 26-Jährige schon einige Male aus der Haut und fiel mit seinen Aussagen auf. In der "Runde der Schande" geht Moderatorin Olivia Jones mit dem Jungspund auf Abwegen ins Gericht und konfrontiert ihn mit seinem Verhalten aus der Vergangenheit.

