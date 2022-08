"Da hab ich wirklich viel Mist gebaut"

In seiner "Runde der Schande" bei Olivia Jones wird Simex mit seinen fragwürdigen Aktionen und verbalen Entgleisungen konfrontiert. Auch gegenüber seinen Mitstreiter:innen muss Simex für unbedachte homophobe Aussagen geradestehen.

Dem 21-Jährigen fehlt laut Oliva schlichtweg das Bewusstsein, wie weitreichend sein Verhalten andere Menschen beeinflussen und verletzen kann. Seine Erkenntnis: Mit der Vorbildfunktion im Internet kommt auch viel Verantwortung - der sich der junge YouTuber im Gespräch mit Olivia Jones bewusst wird.

Eckdaten und Steckbrief zu Simex

Name: Simex

Instagram-Name: simexyt

Beruf: Youtuber

Welpenschutz adé?

Er will unbedingt ins finale Duell: Simex setzt in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" auf Überzeugungsarbeit und will, dass die anderen Promis ihn neben Gisele Oppermann nominieren. Tatsächlich bekommt er am Ende der Nominierung die meisten Stimmen und darf sich neben der Deutsch-Brasilianerin beweisen.

Aber warum das Ganze? Simex möchte seinen Welpenschutz loswerden, den ihm seine Mitstreiter:innen aufgrund seines jungen Alters gewähren. Gelingt ihm das? Hier kannst du dir die Prüfung ansehen:

Verwerfliche Videos für mehr Klicks

"Ich habe in der Vergangenheit auf Youtube mit moralisch verwerflichen Videos meine Seele für Geld verkauft", gibt Youtuber Simex offen zu. Trotz seines jungen Alters hat er schon einige Entgleisungen und Sünden auf dem Kerbholz. Diesen wird sich Olivia Jones womöglich noch in der "Runde der Schande" widmen. Bereut der Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen" seine Vergangenheit oder spielt er seine Reue nur vor?

Wer ist Simex? Der Youtuber will seine wahre Persönlichkeit zeigen

Wie Simex im ProSieben-Interview verrät, habe er bisher nie seine wahre Persönlichkeit gezeigt. Zu wichtig sei ihm bisher gewesen, möglichst viel Geld mit seinen Videos zu verdienen. Um dieses Ziel zu verfolgen, habe er sich und seinen Charakter verstellt.

Welche Seite zeigt Simex bei "Das große Promi-Büßen"? Das siehst du ab 7. Juli 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

