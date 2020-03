One love

One heart

Let's get together and feel alright (Bob Marley)

Das wird größer als Fernsehen. Das wird mehr als Musik. ProSieben feiert am Freitag mit internationalen und nationalen Superstars das vielleicht größte Wohnzimmer-Festival der Welt. Und du bist mittendrin. In der ersten Reihe. In deinem Wohnzimmer, weil es ja für uns alle heißt #wirbleibenzuhause. Steven Gätjen und Joko Winterscheidt laden zu "Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival" ein - und Musiker und Künstler spielen auf der ganzen Welt live für uns.

ProSieben Wohnzimmer-Konzert: Diese Künstler sind dabei

Für das Wohnzimmer-Festival haben bereits zugesagt – und es werden stündlich mehr:

Lena Meyer-Landrut („Satellite“), Pur („Abenteuerland“), Frida Gold („Wovon sollen wir träumen“), Alle Farben („Fading“), Lukas Graham („7 Years“), Alvaro Soler („La Cintura“), Felix Jähn („Cheerleader“), Joy Denalane („Mit Dir“), Lea („Leiser“), Gil Ofarim („Ein Teil von mir“), Querbeat („Romeo“), Gentleman („Superior“), Lotte („Auf das, was da noch kommt“), Mathea („2x“), Justin Jesso („Stargazing“), Jeanette Biedermann („Rock My Life“), Ray Dalton („In My Bones“), Tim Bendzko (“Noch kurz die Welt retten”), Fury In The Slaughterhouse (“Time to wonder”), Ben Zucker („Was für eine geile Zeit“), Seven („Seele“).

Dua Lipa („One Kiss“), Mando Diao (“Dance with Somebody”), Scooter (“How much is the Fish?”), Ava Max (“Sweet but Psycho”), Johannes Oerding (“An guten Tagen”), Josh Groban (“Brave”), The BossHoss (“Don’t Gimme That”), Patricia Kelly (“Essential”), Roachford (“Pop Muzak”), Tom Gregory (“Fingertips”), Rea Garvey (“Ist It Love?”), Yvonne Catterfeld (“Für dich”), Mark Forster (“Chöre”), Nico Santos (“Rooftop”), Thees Uhlmann (“Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf”) und Giovanni Zarella (“Wundervoll – sei bellissima”). Und dazu noch die Comedians Teddy Teclebrhan, Bülent Ceylan und Markus Krebs. Denn auch sie hüten, wie alle anderen, das Haus. Sie schalten sich live zu Steven Gätjen und Joko Winterscheidt nach München, damit ihr zu Hause bleiben und dort das größte Wohnzimmer-Festival der Welt feiern könnt.

ProSieben Senderchef Daniel Rosemann: "Musik verbindet. Immer. Und in diesen Zeiten besonders. Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhausebleiben leichter machen. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die spontan zugesagt haben, auf dass wir dieses einzigartige Wohnzimmer-Festival feiern können." RedSeven Entertainment produziert "Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival" live. Der Hashtag zum Abend ist #WohnzimmerFestival.

"Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival" - am Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.