Als eigentlicher Sieger der Show darf sich Daniel bezeichnen. Seine Euphorie für die Themenwelt von Jochen Schweizer haben den Unternehmer am meisten überzeugt. Der 42-Jährige Sachse wird als Geschäftsführer den Shop in der "Jochen Schweizer Arena" sowie den "Arena B2C Inhouse Vertrieb" verantworten und übernimmt damit auch die Teamleitung für die Bereiche Welle, Wind, Outdoor und Welcome Desk sowie das Callcenter. Darüber hinaus ist er Hauptansprechpartner für das VR Projekt in der Arena.

Doch unverhofft kommt oft. Und so kommt es, dass sich gleich zwei Kandidaten als Gewinner der Bewerbungs-Show "Der Traumjob – Bei Jochen Schweizer" fühlen dürfen. Und der zweite Sieger heißt Peter, der Niederländer aus München, verheiratet und Papa eines kleinen Sohnes. Er konnte Jochen Schweizer im längsten Bewerbungsgespräch der Welt mit seinen Talenten und Fähigkeiten so überzeugen, dass der Unternehmer ihn zusätzlich in sein Firmen-Universum holt. Der 35-Jährige wird ab sofort als Geschäftsführer in der "Jochen Schweizer Projects Holding" die Bereiche operatives Marketing und Lizenzgeschäft verantworten.

Sowohl Peter als auch Daniel wurden hinter den Kulissen bereits bestens in ihre Arbeitsbereiche eingearbeitet, sodass jetzt ein nahtloser Übergang auf der jeweiligen Geschäftsführer-Position stattfinden kann.