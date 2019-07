Schwindelfrei in Österreich und mit kühlem Kopf durch den Großstadtdschungel Bangkoks: Acht Bewerber kämpfen weiterhin um einen Traumjob in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe. ProSieben strahlt an den kommenden Dienstagen, 23. Juli und 30. Juli, die Reality-Show "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" in Doppelfolgen aus.