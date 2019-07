Leidenschaft statt 9 to 5! Wie eine aktuelle forsa-Umfrage* im Auftrag von ProSieben zeigt: 30 Prozent der Deutschen zwischen 20 und 49 Jahren sind immer noch auf der Suche nach ihrem Traumjob. Außerdem spielen 23 Prozent der befragten Erwerbstätigen in diesem Alter mit dem Gedanken, den Job zu wechseln (20 Prozent der Frauen, 26 Prozent der Männer). Elf von ihnen könnte ein baldiger Jobwechsel bevorstehen – in „Der Traumjob – bei Jochen Schweizer“, ab 9. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.