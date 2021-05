Darum geht's bei "Die Alm"

Vor einem grandiosen Bergpanorama führen die Promis bei "Die Alm" ein Leben im Einklang mit der Natur. Unter die herrliche Ruhe mischen sich herausfordernde Muh-Proben. Wer bei harter körperlicher Arbeit zwischen den prominenten Zeitgenoss:innen am besten bestehen kann, schnappt sich am Ende der Show den Titel "Almkönig:in" 2021.

Die Staffel startet im Juni 2021

Die Promis tauschen ihre High Heels bereits gegen Gummistiefel und trinken bald feinste Kuhmilch statt Champagner. Los geht "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" am Donnerstag, den 24. Juni 2021. Die Reality-Show wird auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt.

Sendetermine und Sendezeiten

Die Zuschauer:innen dürfen sich auf sechs Folgen bester Reality-Unterhaltung freuen. Die Shows werden immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn gezeigt.

Das sind die Sendetermine von "Die Alm" im Überblick:

Folge 1: 24. Juni 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 2: 1. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 3: 8. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 4: 15. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 5: 22. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 6: 29. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Das sind die Moderator:innen

Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren sind als Moderator:innen auf der prominentesten Alm der Welt dabei. Die beiden freuen sich schon riesig auf ihre Aufgabe. So sagt Christian: "Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten – ich freu mich echt darauf."

Seine Moderationspartnerin Collien Ulmen-Fernandes mutmaßt schon: "Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe."

Das sind die Kandidat:innen

Welche prominenten Kandidatinnen und Kandidaten sich ab Juni 2021 ins Abenteuer von "Die Alm" wagen, ist bisher nicht bekannt. Sobald die Promis feststehen, erfährst du es natürlich hier.