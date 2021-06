Bis zu 50.000 Euro darf der/die Almkönig:in am Ende der Show mit nach Hause nehmen. Die Betonung liegt allerdings bei "bis zu", denn es gibt Regeln auf der Alm und jeder Verstoß kostet 500 Euro, die direkt von der Siegesprämie abgezogen werden. Geht es so mit den Verstößen weiter, fällt der Inhalt der Schatztruhe der kommenden Majestät eher mau aus, denn bereits in der ersten Folge gaben sich die Verstöße die Klinke in die Hand. Doch von Anfang an.

Die sieben goldenen Almregeln zum Nachlesen

Sieben goldene Almregeln gab der Alm-Öhi Joseph "Sepp" Huber an die zehn prominenten Almbewohner aus. Erst las er sie vor, dann hängte er sie plakativ in die gute Stube – schließlich kommt nicht jeder Promi mit seinem Südtiroler Dialekt zurecht. Und die sieben goldenen Almregeln lauten im Einzelnen:

1, Tägliche Pflichten des Stall-Gesindes sind das Ausmisten des Stalls und das Füttern der Tiere. Kein anderer Almbewohner darf dem Gesinde bei den täglichen Pflichten helfen.

2, Das Plumpsklo muss täglich gereinigt werden.

3, Im Haus sind ausnahmslos Hausschuhe zu tragen.

4, Nach Einbruch der Dunkelheit darf man das Haus nicht alleine verlassen.

5, Vor dem Schlafengehen muss jeder seine Kleidung im Wäscheraum aufhängen.

6, Ein definiertes Gebiet um die Alm darf nicht verlassen werden.

7, Das persönliche Beauty-Produkt, das jeder Promi mitbringen durfte, darf mit niemanden geteilt werden.

Bereits sieben Verstöße gegen die sieben goldenen Regeln in Folge 1

Übrigens ist auch das Rauchen in der Hütte verboten, diese Regel schaffte es aber nicht unter die goldene Top 7 – warum auch immer! An diese Raucherregel hielten sich bislang immerhin alle Kandidat:innen. An viele der sieben kostspieligen Regeln hingegen nicht.

Wie die beiden Moderator:innen Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren am Ende der Show verlasen, verstießen die Promis bereits in der ersten Woche sieben Mal gegen das goldene Alm-Regelwerk. Das kostete bereits in Woche 1 rund 3.500 Euro Abzug von den 50.000 Euro Preisgeld.

Die einzelnen Verstöße der Promis:

1, Yoncè Banks ging mit ihren Straßenschuhen ins Haus.

2, Sternekoch Christian Lohse ging nachts ohne Begleitperson zum Händewaschen aus dem Haus.

3, Und abermals Christian, er hing seine Klamotten nicht ordnungsgemäß im Wäscheraum auf, sondern nahm sie mit ins Bett.

4, Katharina Eisenblut betrat mit ihren Gummistiefeln das Haus.

5, Schon wieder Christian, auch er ignorierte mal kurz das Straßenschuhverbot im Haus.

6, Und Christian zum Vierten, wieder mal ein Gang nachts aus dem Haus ohne Begleitperson, weil ihm sein Trinkwasser ausging.

7, Und weil Christian nach Regelverstoß Nummer 6 mit seinen Straßenschuhen ins Haus zurückkehrte, begang er damit auch noch gleich den siebten Verstoß.

Im internen Ranking der Verstöße führt Christian Lohse das Feld souverän mit 5 Punkten an. Damit ist er allein bereits an 2.500 Euro schuld, die dem Sieger oder der Siegerin am Ende fehlen werden. Christian weiß also, wie man sich Freunde macht. Würde zudem Schnarchen auf der Regelliste stehen, hätte Christian die 50.000 Euro längst aufgebraucht. So aber ist für die kommenden fünf Folgen noch etwas von der Siegprämie übrig.

Wir dürfen gespannt sein, wieviel Euros nach sechs Wochen " Die Alm" noch in der Kasse verbleiben. Mitzuerleben immer donnerstags um 20:15 Uhr auf im Live-TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de.