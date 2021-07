Letzte Woche musste Matze als Zweiter hinter Katharina von der Alm ausziehen. Und während die zurückgebliebenen Almbewohner:innen Matze immer noch eine Träne nachweinten und sich andererseits auf etwas mehr Platz auf der Hütte freuten, kamen mit Paris Herms und Eddy Kante auch schon zwei Nachrücker:innen um die Ecke. Die beiden Neuen beanspruchten die freien Plätze nun für sich – und zusätzlich größtmögliche Aufmerksamkeit bezüglich ihrer Person.

Insbesondere Eddy Kante machte seinem Namen alle Ehre und eckte überall an, wo er nur konnte. Ob er sich nun als Gott, Patriarch, Adonis oder Kampfhund gab, keiner der restlichen Kandidat:innen mochte mit seiner Art warm werden. Wäre Eddy Kante durch seinen heutigen Einzug nicht geschützt gewesen, hätten ihn die eingesessenen Almbewohner:innen wohl direkt wieder rausgewählt. Noch nicht einmal die Axt wollte sich mit Eddy anfreunden. Die zerbrach, als der ehemalige Udo-Lindenberg-Leibwächter mit ihr Holzhacken wollte.

Zwei Gaudis auf der Alm, wovon eine gar nicht lustig endete

Wie jede Woche gab es auch heute wieder zwei Challenges für die Promis. Bei der Hof-Gaudi "Der Preis ist Scheiß" mussten die Bewohner:innen in guter, alter "Preis ist heiß"-Manier Preise von Produkten richtig erraten. Tippten sie den Preis richtig, mussten sie einen Parcours laufen und einen Eimer gefüllt mit Dreckwasser auf dem Kopf balancieren. Tippten sie einen falschen Preis, hieß es eine Runde aussetzen. Am Ende gewann – wie üblich – Ioannis und Zweiter wurde Aaron. Außerdem kamen Vivan, Siria und Mirja auf das Siegerpodest. Für die Paar-Gaudi wählten sich die Sieger folgende Partner:innen aus:

Ioannis wählte Yoncé

Aaron wählte Magda

Vivian wählte Paris

Siria wählte Benedetto

Für Mirja blieb Eddy übrig

Jene Paarungen traten dann zusammen an bei der Paar-Gaudi "Ranking": Alle Alm-Bewohner:innen mussten sich hier selbst und ihre Mitbewohner:innen einem Ranking unterziehen. Wer ist am fleißigsten? Wer ist besonders schlau? Wer ist nicht die hellste Kerze auf der Torte? Und wer ist besonders ehrlich oder eher link? Die Paare mussten in jeder Runde möglichst viele Übereinstimmungen erzielen, um am Ende zu gewinnen.

Nachdem mit Ioannis und Yoncé sowie Siria und Benedetto gleich zwei Paare die meisten Punkte erzielten, musste eine Schätzfrage den Sieger bestimmen. Bei der Frage nach der Höhe der Zugspitze kamen Siria und Benedetto der Realität am nächsten. Sie waren somit save für die nächste Runde und mussten drei Mitbewohner:innen für einen Auszug nominieren. Und sie entschieden sich für Mirja, Magda und Aaron. Damit war klar, dass die befreundete Hütten-Clique mit Ioannis, Yoncé, Mirja, Magda und Aaron auseinander gerissen wird. Sie selbst nannten sich schon die "Fantastic Five", weil sie zu so einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammenwuchsen. Und gerade Mirja und Ioannis suchten sich immer häufiger gegenseitig auf um sich zu trösten, zu kuscheln oder zu wärmen. Und so wurde die Herauswahl der zwei Bewohner:innen von vielen Krokodilstränen insbesondere von Ioannis und Yoncé begleitet. Am Ende erwischte es Mirja und Aaron, sie mussten die Alm verlassen.

Das Ranking-Spiel sorgte allerdings auch beim Sieger Benedetto für reichlich Kummer. Denn während die Bewohner:innen Magda übereinstimmend als Fleißigste bewerteten, ist Benedetto in den Augen der anderen der Faulste und auch Unehrlichste von allen. Bei der Sichtweise der anderen auf seine Person denkt Benedetto nun offen darüber nach, freiwillig auszuziehen.

Noch acht Promis in Folge 4

Übrigens gab es auch wieder diverse Regelverstöße, welche die maximale Gewinnsumme von einstmals 50.000 Euro auf mittlerweile 43.000 Euro schrumpfen lässt. Insbesondere die bereits ausgeschiedene Katharina sowie Benedetto haben einige 500-Euro-Scheine auf dem Gewissen. Dem Sieger bleiben also noch maximal 43.000 Euro und einer der verbliebenen acht Kandidaten nimmt diese Summe – sofern weitere Verstöße ausbleiben - am Ende mit nach Hause:

Nach der vierten Folge von "Die Alm" 2021 bewohnen dann nur noch sechs Promis die Almhütte. Wer nächste Woche gehen muss, siehst du am kommenden Donnerstag, den 15.07.2021 um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de sowie auf Joyn.