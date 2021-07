Mit ihrem Auszug in Folge 3 hinterließen Mirja du Mont und Aaron Hundhausen ein riesige Lücke auf der Alm – insbesondere bei ihren Fantastic-Five-Kollegen Yoncé Banks, Ioannis Amanatidis und Magdalena Brzeska. Nun hieß es, sich mit den anderen Almbewohner:innen neu zu erden und organisieren. Insbesondere Benedetto fehlte dazu erst jegliche Motivation. Von seinen Mitstreiter:innen als faul und unehrlich wahrgenommen wäre er am liebsten gleich mitausgezogen. Zum Glück verraucht über Nacht so manche Wut und am nächsten Morgen sah alles schon etwas besser für den It-Boy aus. Zumal er in Paris Herms endlich so etwas wie eine Verbündete fand.

Achtung – Eddy spricht! Warme Worte an die Schafe und Klartext an die Mitbewohner:innen

Eddy Kante ist am Ende des Tages womöglich auch nur ein Mensch? Er suchte auf der Alm etwas Wärme und Zuneigung. Beim Stallausmisten mit Magdalena ortete er das Gesuchte allerdings nicht. Eher draußen bei den Schafen, mit denen er sanft und fast liebevoll flirtete. Eine weiche Seite, die Paris von Eddy nicht zu spüren bekam. Als sie ihn bat, im Hühnerstall noch einmal nach gelegten Eiern zu suchen, rastete Eddy ihr gegenüber total aus. Schließlich würden Hühner nicht mehr Eier kacken, nur weil sie noch hungrig ist – und das hatte er doch vorher schon den anderen Mitbewohnern sachlich und ruhig erklärt…

Immerhin versöhnten sich Paris und Eddy kurz darauf wieder – so erfuhr Paris also doch noch die weiche Seite des Bodyguards. Und nachts im Schlafgemach kam Eddy sogar in Plauderlaune und erzählte über die alten Zeiten mit seinem Seelenverwandten Udo Lindenberg. Eddy Kante begleitete den Panik-Rocker Udo Lindenberg 33 Jahre lang als Leibwächter und als dessen rechte Hand. Er zeigte den Almbewohner:innen stolz sein Tattoo "Udo Lindenberg", das er sich mit 14 Jahren selbst stach. "Ich war mit Udo verheiratet", erzählte der Bodyguard. Vivian Schmitt hakte nach: "Ihr wart aber nur Geschäftspartner oder ein Paar? Also wirklich verheiratet? ". "Wir waren beide hetero. Obwohl: Udo, möchte ich mal sagen, ist da flexibel …" erklärte Eddy.

Vor ein paar Jahren endete der enge Kontakt. "Wir waren rund um die Uhr zusammen. Wir sind seelenverwandt. Bis zu dem Moment, wo das mit dem Buch war. Angeblich schadet mein Buch der ‚Firma‘", erklärte Eddy etwas wehmütig. Mit dem Buch meint Eddy Kante seine 2014 erschienene Autobiografie "In meinem Herzen kocht das Blut", in dem er auch über das Leben an der Seite von Udo Lindenberg erzählt.

Seelenstrip von Benedetto, Yoncé und Paris beim Flaschendrehen

Auch Vivian Schmidt hat aus ihrer Vergangenheit jede Menge harten Stoff zu erzählen. So erklärte sie etwa, wie sie quasi versehentlich eine Pornodarstellerin wurde, wie es denn bei einem Dreh eines Sexfilmes so abgeht und ob der Beruf Spaß macht? Ihre Geschichten liesen die Ohren ihrer Zuhörer:innen spitzen, die Pupillen weiten und vielleicht sogar noch mehr.

Weniger schön sind allerdings die Erfahrungen, die Benedetto, Yoncé und Paris beim Flaschendrehen verlautbarten. So erzählte Benedetto Paterno: "Mein schlimmstes Erlebnis war in der Schulzeit. Da wurde ich gemobbt, in die Toilette eingesperrt, geprügelt, angespuckt und angepinkelt." Paris Herms berichtete: "Ich ging vor einem Monat mit einer Freundin spazieren. Plötzlich stieg ein Mann aus einem Auto und hat mir einfach ins Gesicht geboxt." Und Yoncé Banks erinnerte sich: "Ich wollte als Jugendlicher mit meiner Mutter nicht in die Stadt gehen, weil ich Angst hatte, dass sie sieht, wie mich die Leute beleidigen."

Die Hof-Gaudi – mit warmer Nadel gestrickt

Bei der Hof-Gaudi "Nadel im Heuhaufen" ließen Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes die Promis Stricknadeln in einem Misthaufen suchen. Es galt, mit jeweils einer Nadel einen Ballon zu zerstechen, in dem sich ein Buchstabe befand. Letztendlich sollten sie auf diese Weise ein Lösungswort mit je elf Buchstaben ermitteln. Wie immer war Ioannis verdammt schnell im Finden seiner elf Nadeln und damit auch der elf Buchstaben. Allerdings hatte Ioannis einige Probleme damit, aus seinen elf Buchstaben das richtige Lösungswort zu kreieren. Und so reichte es am Ende nur für Platz 4. Wort- bzw. Buchstaben-gewandter waren Yoncé, Magdalena und Siria auf den Plätzen 1 bis 3.

Die vier Sieger durften sich aus der Verlierergruppe wieder je einen Partner für die Paar-Gaudi aussuchen, wobei Yoncé als erster auch mit der Wahl beginnen durfte. Zur Überraschung aller suchte er sich Benedetto aus. Magdalena wollte die Paar-Gaudi mit Vivian bestreiten. Siria bildete mit Eddy ein eher ungleiches Paar und Ioannis kam so mit Paris zusammen. Letzteres Paar war nach einer gemeinsamen heiß-kalten Dusche ohnehin das neue Traumpaar auf der Alm.

Erst die Gaudi, dann der Rausschmiss

Die Paar-Gaudi lautete heute "Getwitter auf dem Lande". Eine:r musste einen berühmten Hit pfeifen, der/die andere versuchte das gepfiffene Liedgut zu erraten. Der Haken: Blieb das gepfiffene Lied ungelöst, gab es für den oder die Pfeifende:n einen Snack von der Insektenbar. Ioannis und Paris als neues Traum-Duo machten dabei ihre Sache richtig gut. Doch es gab ein stärkeres Pärchen: Siria erriet von Eddys Pfeifdarbietungen noch ein paar Titel mehr und so gewannen die beiden die Paar-Gaudi.

Statt auf dem Siegertreppchen landeten Paris und Ioannis plötzlich auf der Nominierungsliste von Siria und Eddy. Denn Eddy sah in Ioannis den Topfavoriten auf den Titel als Almkönig und erkannte die Chance, sich den großen Konkurrenten zu entledigen. Siria nominierte Benedetto, dessen Stinkefinger von letzter Woche ihr noch aufstieß. Und Paris hatte als Nachrückerin das Nachsehen gegen die Bewohner:innen der ersten Stunde. Bei der finalen Abstimmung kam Benedetto mit zwei Stimmen und einem blauen Auge davon. Paris und Ioannis mussten jeweils drei Stimmen ertragen und somit war ihr Auszug von der Alm beschlossen.

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI IN FOLGE 5?

In der kommenden Folge 5, dem Halbfinale von " Die Alm" 2021, sind jetzt noch diese sechs Kandidat:innen um den Titel Almkönig:in mit von der Partie:

Wer von diesen sechs Promis ins Alm-Finale weiterkommt, siehst Du am kommenden Donnerstag, den 22.07.2021 um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de sowie auf Joyn.