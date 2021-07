Mit Paris und Ioannis mussten letzte Woche zwei starke Charaktere ausziehen. Vor allem mit Ioannis ging einer der Top-Favoriten auf den Titel und derjenige, der ein Abo auf Platz 1 bei den Gaudi-Spielen inne hatte.

Die Hof-Gaudi "Dicke Brummer" – klebrig und übel riechend

Wer der neue Platzhirsch sein würde, konnten die Promis gleich am nächsten Tag bei der Hof-Gaudi "Dicke Brummer" beweisen. Als fette Fliege verkleidet mussten die Promis über eine klebrige Fläche krabbeln, um dann möglichst schnell in ein Jauche-Fass zu springen. Yoncé war hochmotiviert und legte sich mächtig ins Zeug. Lohn seiner Mühe war tatsächlich Platz 1. Ihm folgten Benedetto und Magdalena auf den Plätzen 2 und 3. In dieser Reihenfolge durften sich die Sieger auch ihre Partner:innen für die kommende Paar-Gaudi aussuchen. Und so wählte Yoncé als Partnerin Siria, Benedetto versuchte es mit Vivian und für Magdalena blieb Eddy übrig.

Eddy Kante schwer verliebt in Magdalena

Für Eddy, der bei dem Fliegenfallen-Parcours noch so seine Probleme hatte, hätte es gar nicht besser kommen können. Denn Eddy kann auch butterweich sein und schwärmt ganz offen für Magdalena. Er schüttete ihr sein Herz aus, gestand ihr diverse Jugendsünden, flirtete und machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Wer hätte gedacht, dass der harte Kerl auch zarte Töne anstimmen kann? "Wenn sie frei wäre, würde ich sie heiraten. Einfach eine fantastische Frau. Und noch intelligent und haste nicht gesehen …" Doch Magdalena quittierte seine Avancen nur mit einem freundlichen Lächeln und lies ihn abblitzen.

Yoncé Banks, Christian Dürren und noch ein Heiratsantrag

Auch Yoncé lies ihren Gefühlen freien Lauf, schwärmte vom Alm-Moderator Christian Dürren und malte sich in den schönsten Farben eine gemeinsame Zukunft mit ihm aus: "Christian hat ein schönes Lächeln und ich finde, er lächelt mich oft an", meinte Yoncé. "Natürlich ist er mein Typ … Vielleicht hat er eine Ehefrau. Falls nicht, call me, heirate mich, lass uns Kinder kriegen und dann kannst Du mich jeden Tag anlächeln und ich koche für Dich …"

So gar nicht „In Love“ sind die beiden Alm-Küken Benedetto und Siria. Benedetto vermutete bei Siria ein falsches Spiel und nahm ihr die Nominierung vom Vortag übel. Siria trug Benedetto noch den Stinkefinger nach und sah bei dem It-Boy zwei Gesichter. Bevor aus den beiden noch ein Paar wird, punktet Eddy eher noch bei Magdalena.

Liebesgrüße aus der Heimat für die Promis

Doch wenn die Liebe auf der Alm nicht fruchten will, kommt prompt von außen ganz viel Liebe in die gute Stube. Alle Almbewohner:innen bekamen Briefe von ihren Liebsten daheim. Vor allem bei Magdalena flossen dicke Tränen, als sie den Brief ihres Mannes und ihrer Kinder vorlas. Und selbst Eddy wurde bei den liebevollen Zeilen seiner Kinder Oli und Emmy sentimental. Auch Benedetto, Yoncé und Vivian konnten ihre Tränen bei den Zeilen ihrer Liebsten nicht zurückhalten. Nach dem aufbauenden Brief ihrer Mutter sprach Siria zum ersten Mal über ihr seltenes Krebs-Gen "Ich habe das Li-Fraumeni-Syndrom vererbt bekommen. Das heißt, ich bekomme zu hundert Prozent Krebs bis zu meinem 60. Lebensjahr."

Die Paar-Gaudi "Almabtrieb" stellt die Weichen, wer von der Alm vertrieben wird

Für die Paar-Gaudi fanden sich diese Pärchen: Yoncé und Siria, Benedetto und Vivian sowie Magdalena und Eddy. Jedes Paar musste in einem siamesischen Doppel-Kuhkostüm und einem Brett vorm Kopf blind einen Parcours mit Hindernissen überwinden, ohne diese zu berühren. Unter anderem galt es, Kuhmist und einen elektrischen Zaun zu bewältigen. Während Benedetto und Vivian nicht mal ins Ziel kamen, machte Yoncé gemeinsam mit Siria das Rennen. Sie waren damit sicher im Finale von " Die Alm" und durften oder mussten außerdem drei der restlichen vier Mitbewohner:innen für einen Alm-Auszug nominieren.

Die Nominierungen fielen auf Eddy, Benedetto und Vivian. Während Eddy schnell als erster Abgänger feststand, gab es zwischen Vivian und Benedetto noch ein Direkt-Voting der Gruppe – und damit musste der kleine Sizilianer die Alm verlassen.

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI IN FOLGE 6?

Nach dem Auszug von Eddy und Benedetto stehen noch vier Promis in Folge 6 – es ist auch gleichzeitig das Finale von "Die Alm":

