Drei Abgänge und ein Neuzugang auf der Alm

Bereits am gestrigen Donnerstagabend zieht It-Boy Benedetto für Sternekoch Christian Lohse auf " Die Alm" in Südtirol. Lohse hat aus gesundheitlichen Gründen und auf Anraten der medizinischen Betreuer:innen "Die Alm" verlassen. "DSDS"-Sängerin Katharina Eisenblut hängt die Tracht freiwillig an den Nagel; sie verlässt "Die Alm" und steigt wieder ins Tal hinab. Auch für Fitness-Influencer Hollywood Matze ist das Alm-Abenteuer vorbei; er wird von seinen Mitbewohner:innen in einem offenen Exit-Voting aus dem Spiel gewählt.

Im Clip: Der dramatische Abgang von Katharina

Die neuen Promis für "Die Alm" ab kommenden Donnerstag

Kult-Bodyguard Eddy Kante (bürgerlich: Frank Schröder, 61) verdankt seinen Nachnamen Musiker Udo Lindenberg, den er über Jahrzehnte als Vertrauter und Bodyguard begleitet. Der gebürtige Hagener trennt sich 2014 vom Panikrocker und gehört seitdem zur Olivia-Jones-Familie in Hamburg. Vom Kiez in St. Pauli nach Südtirol? Eddy Kante: "Ich denke immer, ich habe eigentlich schon alles gemacht und gesehen, aber vielleicht komme ich auf der Alm an meine Grenzen."

Influencerin und "Real Barbie of Berlin", Paris Herms (30) möchte aussehen wie eine echte Barbie und unterzieht sich drei Brust-OPs und weiteren Eingriffen. Die Berlinerin bezeichnet sich als "Real Barbie of Berlin", lebt nach dem Motto "Plastic is fantastic“ und gesteht: "Das wird für mich ein richtiger, kleiner Kulturschock: Ich war noch nie in den Bergen und schon gar nicht auf einem Bauernhof mit Tieren." Wie wird die Influencerin die neue Herausforderung meistern?

