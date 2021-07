Ihr Name war mit der Bekannteste auf der Kandidat:innen-Liste von " Die Alm" 2021, auch wenn es vielleicht nicht jede:r zugeben würde. Denn Vivian Schmitt ist Pornodarstellerin und war als solche zwischen den Jahren 2002 bis 2010 höchst erfolgreich. So dürfte fast jeder, der sich schon einmal mit Erwachsenenfilmen auseinandersetzte, über den Namen Vivian Schmitt oder vormals Anna B gestolpert sein.

Während ihrer Laufbahn drehte die gebürtige Polin rund 50 Filme und gewann etliche Erotikpreise wie den Venus-Award – zumeist als "Beste Darstellerin". Ihr erfolgreichstes Werk ist nach ihrem eigenen Bekunden ein Film mit einem Transsexuellen Darsteller. Auf jene Frage von Paris, welches ihr Bestseller-Film sei, antwortete Vivian: "Ganz ehrlich? Da hab‘ ich mit einer Transe gedreht. Der Film läuft bis heute – das war voll der Boom. Die hatte Titten und ‘nen Penis und war total geil".

Reingerutscht?! Plötzlich Pornodarstellerin

Ihre Schauspielkarriere begann Vivian Schmitt als Komparsin für TV-Serien wie "GZSZ" und "Wolffs Revier". Mit ihrem damaligen Freund bewarb sie sich dann abermals bei einer Firma für Bild- und Fotoproduktionen in Berlin. Beim Ausfüllen des üblichen Formulars stieß das Paar allerdings auf sehr ungewöhnliche Fragen wie: "Was sind ihre Vorlieben? Oral? Anal? Vaginal?" Erst da dämmerte es den beiden, um was für eine Art Film es sich hier handelt. Neugierig wurden sie dennoch und so drehte Vivian Schmitt das erste halbe Jahr Pornos zusammen mit ihrem damaligen Freund.

Ioannis wollte es dann ganz genau wissen und fragte, ob sie denn Pornodarstellerin werden wollte? "Gar nicht, ne ne ne – ich bin da einfach nur so reingerutscht" erklärt sich Vivian. Und weil sie daran Spaß hatte und damit gutes Geld verdiente, blieb sie der Branche treu: "Wenn du so veranlagt bist, dass du viel Bock auf Sex hast und dafür auch noch Geld kriegst ... Warum nicht?". Nach ihrem Ex drehte sie mit neuen Partnern, von denen sie sich an drei Liebhaber ganz besonders gerne erinnert: "Also ich hatte drei Lieblingsdarsteller. Mit denen hatte ich immer Spaß. Mit denen hatte ich die krassesten Szenen. Wenn ich schon gesehen habe, mit denen habe ich heute eine Szene, bin ich direkt feucht zum Set.", erzählte Vivian ihren Mitbewohner:innen.

Die Neugierde ihrer Mitbewohner:innen kannten kaum mehr Grenzen

Auch Siria wollte mehr Details wissen: "Aber gab’s auch Momente, wo du gesagt hast, eigentlich hab ich jetzt gar keinen Bock auf Sex?" "Nein, noch nie – echt noch nie!" lässt Vivian ihre Mitbewohnerin wissen. Und Yoncé drängte sich die Frage auf: "Was, wenn jemand zu früh kommt – macht man dann eine kurze Pause und dann geht’s weiter?" "Also die Profis, da hab ich noch nie gesehen, dass einer zu früh kam." lässt Vivian wissen.

Auf Ioannis‘ Frage, wie lange denn der Dreh bei einem Akt so ginge, erzählt Vivian: "So halbe, dreiviertel oder Stunde vielleicht. Du poppst, und dann musst du erst mal stehen bleiben, da werden Fotos gemacht. Immer zu jeder Stellung, für die Covers und so. Und dann musst du dann so ‚ahhh‘, jahhhh‘, ‚leck mir die T….‘ – eigentlich voll unromantisch… aber so läuft’s halt ab." Unromantisch vielleicht, aber hoch interessant waren die tiefen Einblicke ins Porno-Business allemal. Danke dafür liebe Vivian.

Was Vivian Schmitt so in Folge 5 von "Die Alm" alles so ausplaudert, siehst du am kommenden Donnerstag, den 22.07.2021