Wen küren Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren heute wohl zur Almkönigin? Um diesen Titel sowie eine Siegerprämie von bis zu 41.500 Euro, sofern es keine weiteren Regelverstöße gibt, kämpfen noch Magdalena Brzeska, Siria Campanozzi, Vivian Schmitt und Yoncé Banks. Zunächst geht es dabei ins Halbfinale. Bei der "Bauern-Olympiade" stehen gleich drei Hof-Gaudis auf dem Plan.

Übergroße Holzschuhe, Gemüse zum Rechnen und widerspenstige Küken

Olympische Spiele mal anders. Bei der "Bauern-Olympiade" warten gleich drei außergewöhnliche "Hof-Gaudis" auf die Almbewohner:innen. In der Disziplin "Auf dem Holzweg" müssen Magdalena, Siria, Vivian und Yoncé in übergroßen Holzclogs einen Parcours bewältigen. Eine ganz besondere Aufgabe stellt das Spiel "Kraut & Rüben" dar: In zwölf nummerierten Kästen sind unterschiedliche Gemüsesorten versteckt. In Rechenaufgaben wie "Knoblauch x Süßkartoffeln – Kohlrabi + Knoblauch" muss zunächst das richtige Gemüse erkannt und dann auch noch richtig gerechnet werden. Eine große Herausforderung für Siria: "Ich habe keine Ahnung, wie ‚Kohlarabi‘ aussieht …" Auch Vivian kämpft: "Ich kenne nicht jedes Gemüse …" und blickt verzweifelt auf den Fenchel. Holen sich damit Magdalena und Yoncé einen Vorsprung? In der dritten Disziplin "Kük mal, wer da fliegt" geht es um alles. Welcher Promi pustet mit Hilfe eines Laubbläsers am schnellsten zehn Stoffküken in ihr Nest?

Wer über die drei Disziplinen hinweg am besten abschneidet, wird mit dem Finaleinzug belohnt. Dies gilt für die ersten beiden Kandidatinnen, die beiden anderen Halbfinalistinnen müssen ausziehen. Welcher Promi holt sich dann im abschließenden Finale von " Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" die Krone der "Almkönigin"?

Der Talk danach: Ein Hüttentalk nach dem großen Finale mit allen Promis

Zum ersten Mal treffen in "Der Talk danach" die Alm-Bewohner:innen seit ihrem Alm-Abstieg aufeinander und lassen die außergewöhnlichen Wochen in der Idylle Südtirols Revue passieren. Was war für sie das Besondere in "Die Alm"? Hat sich nach dem "Leben wie vor 100 Jahren" jetzt im Alltag etwas für Sie verändert? Wer hat über wen gelästert? Zwischen wem haben sich echte Freundschaften entwickelt? Zum Abschluss feiern alle gemeinsam den oder die neue Almkönig:in. "Der Talk danach" kommt gleich im Anschluss an das Finale von "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" um 22:35 Uhr.

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI IN FOLGE 6?

Nach dem Auszug von Eddy Kante und Benedetto Paterno standen die vier Halbfinalistinnen in der finalen Folge 6 fest. Aktuell sind noch diese Kandidatinnen in Staffel 3 von "Die Alm" dabei:

Wer von den vier Promis holt sich bei "Die Alm" den Titel „Almkönigin 2021“? Das Halbfinale und Finale siehst du heute Abend am Donnerstag, den 29.07.2021 um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de sowie auf Joyn.