Nachdem Ioannis und Paris aus der Alm ausziehen mussten, verbleiben nun in Folge 5 nur noch sechs Promis. Wer in der heutigen Folge weiterkommt, steht also im großen Finale von " Die Alm". Im Konkurrenz-Modus befindet sich vor allem Benedetto, der sich von so mancher Mitbewohnerin ungerecht behandelt fühlt. Alle anderen Promis gehen untereinander eher auf Kuschelkurs. Vor allem Yoncé und Eddy verspüren so ein kleines Kribbeln im Bauch.

Frühlingsgefühle: Höhenluft schürt Heiratslust

Amore in der Hütte: Yoncé schwärmt offen für "Die Alm"-Moderator Christian Düren und malt sich in den schönsten Farben eine gemeinsame Zukunft mit ihm aus: "Christian hat ein schönes Lächeln und ich finde, er lächelt mich oft an", glaubt Yoncé. "Natürlich ist er mein Typ … Vielleicht hat er eine Ehefrau. Falls nicht, call me, heirate mich, lass uns Kinder kriegen und dann kannst Du mich jeden Tag anlächeln und ich koche für Dich …" Auch Eddy Kante zeigt sich von seiner butterweichen Seite und lässt keine Gelegenheit aus, um mit Magdalena Brzeska zu flirten. "Wenn sie frei wäre, würde ich sie heiraten. Einfach eine fantastische Frau. Und noch intelligent und haste nicht gesehen …" Wie reagiert die Olympionikin auf die Avancen der Kiez-Größe?

Briefe von zu Hause rühren die Promis zu Tränen

Selbst in 1.700 Metern Höhe gibt es Post. Vor allem bei Magdalena fließen dicke Tränen, als sie den Brief ihres Mannes und ihrer Kinder vorliest. Selbst Eddy wird bei den liebevollen Zeilen seiner Kinder Oli und Emmy sentimental. Auch Benedetto, Yoncé und Vivian können ihre Tränen bei den Zeilen ihrer Liebsten nicht zurückhalten. Nach dem aufbauenden Brief ihrer Mutter spricht Siria zum ersten Mal über ihr seltenes Krebs-Gen "Ich habe das Li-Fraumeni-Syndrom vererbt bekommen. Das heißt, ich bekomme zu hundert Prozent Krebs bis zu meinem 60. Lebensjahr."

Fahrstunden bei Eddy und Strafzettel von Vivian? Fast wäre es so weit gekommen. Denn Eddy hatte als junger Mann die Chance, bei der Bundeswehr eine Ausbildung zum Fahrschullehrer zu machen. Dazu hätte er sich acht Jahre verpflichten müssen. Das wollte er nicht und bereut es heute. Vivian bedauert, dass sie keine Ausbildung gemacht hat. "Ich wäre gerne zur Polizei gegangen … Mein Opa war auch Polizist und das war schon seit ich klein war mein Traumjob", gesteht die Erotik-Queen.

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI IN FOLGE 5?

Durch den Auszug von Ioannis und Paris bewohnen derzeit noch sechs Promis die Alm. Allerdings müssen am Ende von Folge 5 wieder zwei Kandidaten die Show verlassen. Doch aktuell sind noch diese Kandidat:innen in Staffel 3 von "Die Alm" dabei:

Wer es von den sechs Promis bei "Die Alm" ins Finale schafft siehst du heute Abend am Donnerstag, den 22.07.2021 um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de sowie auf Joyn.