Dürfen wir vorstellen: Benedetto Paterno, 27 Jahre alt, wohnt in Köln und ist seines Zeichens Influencer, Model und Akteur in diversen Reality-TV-Formaten. Der selbsterklärte It-Boy liebt Luxus über alles und genießt am liebsten Champagner und Kaviar. Sein Smartphone hängt an ihm wie ein angewachsenes Körperteil. Klar, ein Influencer, der nicht influenct, ist dann gar nicht mehr so It! Neben dem Luxusverzicht und Smartphone-Entzug befürchtet er echte Schwierigkeiten bei der Nutzung eines Plumpsklos. All das sind perfekte Voraussetzungen, um als weiterer Bewohner in die Alm einzuziehen.

Benedettos Karriere: Von Prince Charming zum Almkönig?

Auf der Alm will Benedetto ganz Deutschland zeigen, wer wirklich hinter der Fassade des It-Boys steckt. Nicht dass er das nicht schon mehrfach versucht hätte. Denn Benedetto schlängelt sich bereits seit einigen Jahren durch diverse Reality-TV-Formate durch. Jüngstes Beispiel war 2020 die Gay-Dating-Show "Prince Charming" auf VOX. Bereits dort ging es ihm nur nebensächlich darum, einen Partner fürs Leben zu finden. Ganz offensiv teilte er seiner Umwelt mit, dass es ihm nach Reichweite und Berühmtheit dürstet.

Seine Soft-Skills als homosexuelle Diva sind wie gemacht für seinen Job. Er ist extrovertiert, selbstsicher und selbstgefällig, direkt und offen sowie ständig auf der Suche nach dem hellstmöglichen Rampenlicht. Sein Motto lautet: "Hollywood hat Paris Hilton, Köln hat mich". Benedetto selbst bezeichnet auch seine Persönlichkeit als eine Mischung von Paris Hilton und Carmen Geiss. Mit ihnen gemeinsam hat er auch seine Leidenschaft für Mode sowie ein weitreichendes Netzwerk mit anderen Influencern. Zu seinen Kontakten gehört unter anderem Gorgina Fleur.

Benedetto Paterno: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Wie schon geschrieben, ist Benedetto in der deutschen TV-Landschaft längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. In den Jahren 2016/17 sah man ihn in den Reality-Formaten "Mieten, Kaufen, Wohnen" sowie in "Die Model WG". Danach folgte ein Auftritt in der Seifenoper "Köln 50667" (2019) sowie 2020 ein Besuch als Gast bei "Der Talk mit Marco Schreyl" auf RTL. Im selben Jahr sucht er (vergeblich) sein Liebesglück in der Dating-Doku-Soap "First Dates" sowie eben "Prince Charming" auf VOX.

" Die Alm" 2021 könnte für Benedetto nun den endgültigen Durchbruch bedeuten. Spannend wird dabei zu sehen sein, was hinter der Fassade des It-Boys wirklich für ein Typ steckt und ob den Almbewohner:innen und TV-Zuschauer:innen gefällt, was sie sehen. Zu erleben gibt es das bereits am kommenden Donnerstag, den 01.07.2021 um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben oder Online im Livestream auf ProSieben.de sowie auf Joyn.

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI?

Zwar ist durch den Nachrücker Benedetto bereits klar, dass ein:e Almbewohner:in die Alm vorzeitig verlassen muss, doch zu Beginn von Folge 2 sind diese Kandidat:innen – noch – in Staffel 3 von "Die Alm" dabei: