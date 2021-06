Nach Folge 1 von " Die Alm" 2021 brennt den Fans eine Frage unter den Nägeln: Ist Katharina Eisenblut wirklich ausgezogen? Wir nehmen dieses Thema zum Anlass, um die letzte Folge nochmal Revue passieren zu lassen und der Frage auf den Grund zu gehen.

Der Glimmstängel treibt die Promis zur Weißglut

Viele Tränen wurden in der ersten Folge von "Die Alm" vergossen. Am Ende der Sendung verkündet Katharina schließlich: "Ich möchte nach Hause. Ich möchte dieses Experiment beenden." Aber was ist passiert?

Zwischen Katharina, Aaron und Ioannis entfachte ein Streit – um Katharinas Glimmstängel. Zuvor hatte die Ex-DSDS-Teilnehmerin erklärt, sie rauche zwar gern, würde aber ebenso gerne damit aufhören. Vor allem hier, vor den Kameras, möchte sie die Zigaretten in der Schachtel lassen. Sie habe sehr junge Fans und wolle ihnen ein gutes Vorbild sein.

"Fake", urteilte Aaron Hundhausen, als er dieses Statement hörte. Die Sängerin fühlte sich angegriffen. Es sei doch etwas ganz anderes, wenn sie sich nach "Der Alm" eine Kippe anzünde, rechtfertigte sich Katharina. Ioannis Amanatidis ging die Diskussion auf die Nerven. Er verließ demonstrativ die Hütte.

Katharina nimmt sich den Streit zu Herzen

Plötzlich stand auch Katharina auf, winkte ab und stürzte aus der Tür – dicht gefolgt von Mirja du Mont. Die Sängerin flüchtete in eine Kammer und weinte bitterlich. Die Zigaretten-Diskussion setzte ihr sichtlich zu. Als sie sich schließlich bereit fühlte, wieder zu den anderen zu gehen, entfachte die Diskussion erneut. Vor allem Ioannis ließ nicht locker. Da zog Katharina einen Schlussstrich unter "Die Alm" und erklärte ihren Abschied.

Katharina Eisenblut in Vorschau zu Folge 2 von "Die Alm" 2021 wieder zu sehen

Ist Katharina nun endgültig ausgezogen? Das bleibt wohl noch abzuwarten. Auch die Moderatoren Collien Fernandes-Ulmen und Christian Düren klärten das Rätsel nicht auf. Collien verkündete am Ende nur: "Keiner geht!" Womit eigentlich alle Teilnehmer eine Runde weiterkommen. In der Vorschau für Folge 2 ist Katharina Eisenblut wieder zu sehen. "Ich wollte unbedingt, dass es funktioniert", sagte sie weinend. Ihre Mitbewohner rätselten, ob sie sich heimlich in die Hütte geschlichen und ihre Sachen mitgenommen habe. Fragen über Fragen. Die Auflösung gibt's am Donnerstag, den 1. Juli 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

"Die Alm" 2021: Wer ist raus?

Offiziell sind noch alle Kandidaten bei "Die Alm" 2021 dabei. Auch Katharina Eisenblut gilt bislang noch nicht als ausgeschieden.

"Die Alm" 2021: Wer ist noch dabei?

Somit sind diese Kandidaten nach Folge 1 – noch – in Staffel 3 von "Die Alm" dabei: (Bitte auf Kandidaten-Seiten verlinken)

Regelverstöße bei "Die Alm" 2021: So viel Preisgeld ist noch im Topf

Zu Beginn von Folge 1 waren 50.000 Euro Preisgeld im Topf. Jeder Regelverstoß kostet den Gewinner oder die Gewinnerin aber 500 Euro. Insgesamt kam es in der ersten Folge zu sieben Regelverstößen:

Yoncé Banks war mit Pantoffeln im Freien – die sind nur für’s Haus bestimmt.

Christian Lohse verließ die Almhütte nachts ohne Begleitung.

Wieder Christian Lohse: Er ging in Tagesklamotten ins Bett.

Katharina Eisenblut trug Gummistiefel im Haus.

Christian Lohse trug Bergschuhe im Haus.

Zum zweiten Mal verließ Christian nachts alleine die Hütte.

Regelverstoß Nummer 7: Christian ging wieder mit Bergschuhen nach drinnen.

Damit sind nach der ersten Folge von "Die Alm" noch 46.500 Euro Preisgeld im Topf.

Du hast Folge 1 von Dir Alm verpasst? Nach der Ausstrahlung im TV gibt's außerdem alle ganzen Folgen als Wiederholung auf prosieben.de und auf Joyn.

"Die Alm" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.