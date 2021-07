Je weniger Bewohner auf der Alm verweilen, desto mehr Platz bleibt für den Einzelnen. An diesen Gedanken könnten sich die verbliebenen acht Bewohner auf der Hütte schon gewöhnen – allerdings nur sehr kurz. Denn ProSieben dreht " Die Alm" ja nicht für ihre Kandidat:innen, sondern für die Zuschauer:innen zuhause. Und deshalb schickt der Sender zwei neue Gesichter als Nachrücker:innen auf die Alm. Und was für Gesichter!

Die Neuen sind da! Paris Herms und Eddy Kante mischen "Die Alm" auf

Tja, so ist das nun mal mit neuen Mitbewohner:innen auf der Alm: Man kann sie sich einfach nicht aussuchen. Das müssen auch unsere Promis feststellen, als die beiden Neuen plötzlich vor der Holztür der Berghütte stehen: Influencerin Paris Herms und Udo-Lindenberg-Bodyguard Eddy Kante ziehen am Donnerstag auf "Die Alm" - und schon hängt der Almsegen schief.

"Wenn Du meinen Namen vergisst, sag einfach Gott. Das reicht", stellt Bodyguard Eddy Kante sich den anderen vor. Der neue Alm-Bewohner ist keine Minute da, schon mischt er "Die Alm" in Südtirol auf und stellt die Idylle auf den Kopf. Der langjährige Bodyguard von Sänger Udo Lindenberg weiß offensichtlich, wie er sich bei seinen Mitbewohner:innen gleich zu Beginn mächtig beliebt macht. Bei einer ersten Führung durch den Stall und der Erklärung seiner künftigen Aufgaben, tönt Eddy: "Ich habe keinen Dienst. Ich lasse arbeiten."

Während des ersten gemeinsamen Essens in der Stube köchelt es dann bei Neueinzug Paris Herms gewaltig. Etwas, das ihr zu Ohren kam, lässt sie nicht los – prompt konfrontiert die "Real Barbie of Berlin" ihren neuen Mitbewohner Eddy: "Was ist denn da vorhin vorgefallen mit Yoncé?", stellt sie ihn vor allen anderen zur Rede. "Du hast hier jemanden anscheinend als ‚Der/Die/Das‘ betitelt." Eddy ist verwundert, schaltet aber schnell auf Angriff um: "Dann rede doch mal, wer es Dir gesagt hat! Was meinst Du damit?" Kein Wunder, dass der Bodyguard irritiert über die Attacke ist, schließlich basiert die Geschichte auf einem großen Missverständnis. Doch das Unheil nimmt längst seinen Lauf. Als Yoncé Banks das Wort ergreifen will, kocht Eddy bereits: "Hör mir jetzt zu und quatsch mir nicht ins Wort." Das lässt die Drag Queen nicht auf sich sitzen und kontert gegen Kante: "Du kommst hier schon rein und sagst zu allen, wer mich nicht kennt, der geht am besten raus. Wer bist Du? Bist Du Jesus? Du bist Angestellter von dem einen Sänger und denkst, Du bist Gott."

Mirja du Mont und Ioannis begeben sich auf Kuschelkurs

Dank Eddy mutierte die Kuschel-WG schnell zu einem Krawall-Schuppen. Jenem Getöse will Ioannis rasch entfliehen und er erhofft sich wohligere Vibrations bei seinen beiden Mitbewohnerinnen Mirja und Magda. Kurz vor der Bettruhe auf der Alm streckt Ioannis Amanatidis seinen Kopf durch die Tür des Schlafzimmers: "Warum liegt hier Stroh?", fragt er Richtung Mitbewohnerin Mirja du Mont, die bereits im dunklen Zimmer in ihrem Bett liegt. Ioannis nutzt die Gelegenheit, wirft sich ins Bett der Blondine und zieht die Decke über sich und das Model. Es beginnt ein neckisches Kitzeln unter der Bettdecke. Ioannis: "Wir haben uns jetzt nicht befummelt, oder?" Als die Temperatur steigt, lüftet Ioannis die Decke: "Hier ist es mega heiß drin!". Mirja hat schnell eine Erklärung dafür: "Das bin ich!"

Am nächsten Morgen geht der Kuschelkurs zwischen den beiden in die nächste Runde, als Mirja plötzlich auf dem oberkörperfreien Rücken von Ioannis auf dem Bett kniet. Jetzt wird nicht mehr gekitzelt, jetzt ist eine Massage angesagt. Mirja du Mont: "Ich weiß nicht, wie es zur Rückenmassage kam, ich habe nie gesagt, dass ich eine machen will, aber er kam zu Magda und mir ins Zimmer, machte seinen Oberkörper frei und sagte dann: bitte mal massieren. Er hat gesagt, es war so geil, er träumte, er sei in Mykonos am Strand."

"DIE ALM" 2021: WER IST NOCH DABEI IN FOLGE 3?

Dank der beiden Nachrücker Paris Herms und Eddy Kante bewohnen weiterhin zehn Promis die Alm. Allerdings müssen am Ende von Folge 3 wieder zwei Kandidaten die Show verlassen. Doch aktuell sind noch diese Kandidat:innen in Staffel 3 von "Die Alm" dabei:

