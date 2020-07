In Folge 3 der "Herz! Schlag! Show!" müssen sich Team Frank Rosin (Jasmin Wagner, Martin Klempnow) und Team Joey (Larissa Marolt, Özcan Cosar) schwierigen Challenges stellen. Sie sollen beweisen, dass sie ihren Herzschlag unter Kontrolle haben. Wer hat den höchsten Puls und bei welchem Spiel bekommen die Kandidaten wildes Herzschlagen?

Eine schwere Geburt

Die Schmerzen bei einer Geburt sind schmerzhaft – wie schmerzhaft es wirklich ist, wollen auch Frank Rosin und Özcan genauer wissen! Naja, zumindest werden sie bei "Die! Herz! Schlag! Show!" dazu gezwungen.

Beide Männer sind Familienväter und sind sich sicher, diesen Schmerz auf der Liege auszuhalten. Schritt für Schritt werden die Wehen über den Generator ausgelöst. "Aber langsam!", möchte Frank kurz klarstellen.

Wer dabei am coolsten bleibt, der gewinnt einen wichtigen Bonus für das Finalspiel. Während Özcan den "Kreisch-Saal" wortwörtlich nimmt und sich vor Schmerzen krümmt, versucht Frank seine "Wehen" zu unterdrücken. Mit einem Puls von 110 gewinnt Frank für sein Team die "Kreisch-Saal"-Challenge. Özcan muss sich mit einem Puls von 114 geschlagen geben.

Im Clip: Im Kreisch-Saal - Männer in den Wehen

Team Frank gewinnt in Folge 3

Auch die anderen Spiele dominiert Frank Rosin mit seinen Mitstreitern Jasmin Wagner und Martin Klempnow. Vor dem Finale steht es 7:2 für den Sternekoch und sein Team. Für Joey Heindle, Larissa Marolt und Özcan Cosar ist aber noch alles offen.

Beim alles entscheidenden Finalspiel von "Die! Herz! Schlag! Show!" geht es um Geduld. Im Finale treten beide Team-Kapitäne im Zweikampf gegeneinander an und müssen in einem Aquarium händisch eine Säule bauen. Was sich hier so easy anhört, bringt das Herz ordentlich zum Schlagen.

Hat das Gegnerteam eine Säule fertig gebaut, bekommt das Konkurrenz-Team die volle Dröhnung der Blubberpumpe. Frank und Joey erhalten jeweils 300 Herzschläge Zeit. Wer die meisten Säulen in seiner Zeit aufgebaut hat, gewinnt am Ende der Show die "Die! Herz! Schlag! Show"-Trophäe. Und so läuft das Spiel ab!

Im Clip: Finale "Atlantis" - Frank Rosin gegen Joey Heindle

Das Siegerteam der dritten Folge von "Die! Herz! Schlag! Show!" 2020 heißt Team Frank. Nachdem beide Kapitäne nur drei Säulen aufbauen konnten, geht es ins Stechen. Ohne Herzschlag-Messung muss so schnell wie möglich eine Säule aufgebaut werden. Mit nur einer Sekunde Vorsprung kann sich der 54-jährige Frank gegen Jungspund Joey durchsetzen.

