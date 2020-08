Die! Herz! Schlag! Show!

Wehen-Alarm in "Die! Herz! Schlag! Show!": Frank Rosin und Özcan Cosar bekommen das große Kreischen

Das erwartet die Zuschauer buchstäblich in der dritten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" am Montag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Dann lassen sich Koch Frank Rosin und Comedian Özcan Cosar auf ein intensives Experiment ein: Sie erfahren am eigenen Leib, wie sich die Geburt eines Kindes anfühlt.