Alle Sendetermine und Sendezeiten von "Die! Herz! Schlag! Show!" im Überblick

Am Montag, den 13. Juli geht auf ProSieben das brandneue Format "Die! Herz! Schlag! Show!" an den Start. Jeweils zwei Promi-Teams wollen pro Folge dein Herz stehlen und gewinnen. Dein Puls steigt schon vor Vorfreude? Dann gibt's jetzt alle Sendetermine und Sendezeiten der Show mit Moderator Steven Gätjen im Überblick:



• "Die! Herz! Schlag! Show!" Folge 1: 13. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben

• "Die! Herz! Schlag! Show!" Folge 2: 20. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben

• "Die! Herz! Schlag! Show!" Folge 3: 27. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben

• "Die! Herz! Schlag! Show!" Folge 4: 03. August um 20:15 Uhr auf ProSieben



Solltest du an einem oder mehreren Terminen nicht vor dem Fernseher dabei sein können, bringt die Show deinen Herzschlag auch im Livestream auf ProSieben oder auf Joyn.de zum Kochen.

Nach der Ausstrahlung findest du die Folge jeweils kostenlos online auf ProSieben.de oder auf Joyn.de zum Nachschauen.

Haben die Promis ihren Puls unter Kontrolle?



Die Stars werden für "Die! Herz! Schlag! Show!" in zwei Teams aufgeteilt und müssen in jeder Spielrunde ihren Puls und ihren Herzschlag im Auge behalten und beeinflussen können.

Schaffen es Lilly Becker und Mario Basler sich so tief in die Augen zu schauen, dass ihr Herzschlag sich synchronisiert? Welches Team beherrscht seinen Puls oder seinen Herzschlag so gut, dass er sich und sein Team für das Finale sichern kann? Fakt ist: Jeder prominente Gast muss besser als die Konkurrenz im gegnerischen Team sein!



Wer kann überzeugen und wem steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben? Schalte ein: "Die! Herz! Schlag! Show!" – ab dem 13. Juli um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.