Die! Herz! Schlag! Show!

Simon Gosejohann und Paul Janke als Flirting-Paar

Um ihre Challenge zu gewinnen, setzen sie auf die volle Flirtoffensive: "Mein Herzschlag ist zu low! Du musst mich scharfmachen!", fordert Simon Gosejohann seinen Spiel-Partner Paul Janke auf und motiviert: "Du schaffst das, scharfer Bachelor!"

Kann die Turtel-Taktik der beiden Prominenten tatsächlich dabei helfen, ihre Herzen im Gleichtakt schlagen zu lassen? "Der Puls kann de facto synchronisiert werden", weiß Dr. Martin Prantl, Facharzt für Neurologie und Teamarzt der deutschen Snowboard-Nationalmannschaft. "Bei einem Flirt kann man aber auch durchaus die Kontrolle verlieren: Stress und Aufregung bewirken im Körper nämlich eine unwillkürliche Hormonausschüttung und damit einen deutlich schnelleren Herzschlag." Bekommen die beiden turtelnden Promis rechtzeitig die Kurve und bringen ihre Herzen auf denselben Kurs? Oder schießt der Puls von Simon Gosejohann über das Ziel hinaus?

Den Puls unter Kontrolle haben

Gemeinsam mit den beiden Flirtprofis steht auch Panagiota Petridou gegen Nico Santos, Mario Basler und Lilly Becker im ersten Puls-Duell auf ProSieben. "Zu den einfachsten Tricks, um den Herzschlag zu kontrollieren, gehört die Veränderung der Atmung. Durch langsames Atmen können wir den Puls beruhigen, durch schnelles Atmen wird er erhöht", rät der adrenalinerprobte Sportarzt den konkurrierenden Promi-Teams. Auch für besonders actionreiche Challenges hat er einen Tipp für sie parat: "Das Herz schlägt bei hoher körperlicher Aktivität besonders schnell, weil es viel Blut zur Sauerstoffversorgung in den Körper pumpen muss. Den Herzschlag können wir dann auch mithilfe von Autosuggestion steuern. Dabei redet man sich selbst einen veränderten Pulsschlag quasi ein. Das kann man gut trainieren, den Herzschlag aber willentlich von der einen auf die andere Sekunde zu verändern, ist verdammt schwer." Welches Team hat den Dreh raus und seinen Herzschlag dauerhaft im Blick? Und wer entscheidet am Montag die erste Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" für sich?

In der ersten Folge von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams in neun verrückten Challenges und einem großen Finale um die Kontrolle ihres Herzschlags: Panagiota Petridou, Simon Gosejohann und Paul Janke vs. Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler

"Die! Herz! Schlag! Show!" – die erste Ausgabe am Montag, 13. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn