Zwei Eigentore für Lilly Becker

Der Puls der Promis steigt, als Moderator Steven Gätjen ihnen die Gewinner-Trophäe von "Die! Herz! Schlag! Show!" präsentiert. In neun Spielen wollen Panagiota Petridou, Paul Janke und Simon Gosejohann (Team Panagiota), sowie Nico Santos, Mario Basler und Lilly Becker (Team Nico) ihren Herzschlag kontrollieren und alles geben. Pro gewonnenem Spiel gibt es in der Show mit dem Herzschlag einen kleinen Zeitbonus für das Finalspiel. Und zu Beginn räumt Team Panagiota diese Boni nur so ab.



Schon das erste Spiel "Atemlos durch die Schlacht", bei dem die Stars ihren Puls beim Kopffußball niedrig halten sollen, geht auf das Konto der 41-Jährigen. Kein Wunder, denn Nicos und Marios Herzfrequenz stieg nach zwei Eigentoren von Lilly Becker ins Unermessliche.

Auch "Hey Mr. DJ" verläuft für Team Nico bitter. Dieses Mal ist der Teamchef jedoch selbst an der Misere schuld. Der 27-Jährige versteht die Anweisungen zum Spiel nämlich falsch. Während Mario Basler eigentlich nur seinen Herzschlag mit dem Beat eines Liedes synchronisieren soll, buzzert Nico und schreit: "Ich kenne das Lied!"

Tja, Nico! Darum ging es nicht. Doch sein Team rollt das Feld ab dem vierten Spiel "Verkehrte Welt" von hinten auf. Da scheitert Panagiota nämlich glorreich daran, das Wort "Intelligenztest" zu buchstabieren.

Kartenhäuschen bauen im Finale

Pech für Panagiota, Glück für Nico: Nur das Finalspiel entscheidet, wer bei "Die! Herz! Schlag! Show!" 2020 als Sieger vom Feld geht.

Panagiota baut – wie der Spielname "Kartenhäuschen" schon vermuten lässt – Kartenhäuschen mit einem Zeitbonus von siebzig Herzschlägen zusammen. Nico muss die Aufgabe mit nur vierzig zusätzlichen Pulsschlägen absolvieren.

Im großen Herzschlagfinale sind beide Teamchefs nervös und ihr Herz flattert. Je höher ihr Puls, desto schneller läuft ihre Zeit ab. Und da wäre noch die Tatsache, dass es für den Gegner pro zusammengebautem Häuschen einen Stromschlag gibt. Paul, Simon, Lilly und Mario müssen zusehen und feuern Nico und Panagiota von der Seite an.

Team Nico ist der Gewinner

Als ihrem Teamchef Nico Santos die Herzschläge ausgehen, ändern Mario Basler und Lilly Becker ihre Strategie. Sie provozieren ihre Konkurrentin mit Sprüchen wie "Oh, die Panagiota zittert schon!". Und damit sind sie erfolgreich. Panagiotas Puls steigt und steigt, weshalb ihr die Zeit ausgeht.

"Profi-Architekt" Nico hat in seiner Zeit mehr Kartenhäuschen gebaut als die ehemalige Autoverkäuferin. Damit heißen die Gewinner von "Die! Herz! Schlag! Show!" Folge 1 Team Nico!



Ob Wigald Boning sein Team in der nächsten Folge von "Die! Herz! Schlag! Show!" zum Sieg treiben kann oder Team Verona Pooth die Herzen zum Fliegen bringt, siehst du am kommenden Montag um 20:15 Uhr auf ProSieben.