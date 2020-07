Die! Herz! Schlag! Show!

Im ersten Puls-Duell auf ProSieben wollen beide Promi-Teams beweisen, dass sie ihren Herz! Schlag! besser unter Kontrolle haben als die Konkurrenz. Dafür stellt Moderator Steven Gätjen die Prominenten erst vor neun besondere Challenges und schickt sie anschließend in ein herausforderndes Finale.

Von Ruhepuls zu Herzrasen

Schafft es Paul Janke, mit seinem eigenen Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einzustellen? Können sich Mario Basler und Lilly Becker so tief in die Augen blicken, dass sich ihr Herz! Schlag! synchronisiert? Und wie hoch schnellt der Puls von Simon Gosejohann beim Rückwärtsbuchstabieren komplizierter Begriffe? In keiner Spielrunde dürfen die Prominenten ihren Puls aus dem Blick verlieren. Denn von Ruhepuls bis Herzrasen, in der neuen ProSieben-Showreihe "Die! Herz! Schlag! Show!" siegt allein das Team, das seinen Herz! Schlag! stets beherrscht.

Entwickelt und produziert wird "Die! Herz! Schlag! Show!" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.



"Die! Herz! Schlag! Show!" – die erste Ausgabe am Montag, 13. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben