Löschen, bergen, schützen: Die Stars bei der Feuerwehr

"Die Job-Touristen" ab Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben: Gemeinsam mit Bastian Bielendorfer, Rúrik Gíslason und Laura Karasek machen Bülent Ceylan, Sandy Mölling und Riccardo Simonetti in der ersten Folge der neuen Dokutainment-Reihe "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" ein Praktikum bei der Feuerwehr. Drei Tage lang lernen sie retten, löschen, bergen, schützen.

Im Clip: Zeit für eine richtige Ausbildung: Stars bei der Feuerwehr!

Wer behält bei der Explosion im Brandübungs-Haus die Nerven, wer kommt mit dem schweren Atemschutzgerät am besten zurecht und wer wird am Ende "Jahrgangsbeste:r"? In fünf Prüfungen werden die sechs Promis von echten Ausbildern an ihre persönlichen Grenzen gebracht.

In den weiteren Folgen von "Die Job-Touristen" geht’s zur Ausbildung ins 5-Sterne-Hotel und auf die Polizeiakademie.

Wer lernt wo?

Folge 1 (16.9.2021 um 20:15 Uhr): Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Bülent Ceylan

Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Sandy Mölling

Bastian Bielendorfer

Rúrik Gíslason

Folge 2 (23.9.2021 um 20:15 Uhr): Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt

Marco Schreyl

Simon Gosejohann

Panagiota Petridou

Mario Basler

Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Folge 3 (30.9.2021 um 20:15 Uhr): Polizei Akademie Berlin Spandau

Jasmin Wagner

Axel Stein

Simon Gosejohann

Laura Karasek

Bülent Ceylan

Riccardo Simonetti

"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" – drei Folgen, immer donnerstags, ab dem 16. September 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

