Die Polizei – dein Freund und Helfer. Der Alltag von Polizist:innen ist durchaus vielfältig. Hier wird mehr verlangt, als Knöllchen zu verteilen und den Verkehr zu regeln. Wie anspruchs- und verantwortungsvoll diese Ausbildung tatsächlich ist, dürfen sechs Prominente nun am eigenen Leib erfahren.

Im Clip: Schluss mit Promi-Status: bei der Polizei müssen 6 Stars alles geben!

Diese Pomis sind dabei:

Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau

Bülent Ceylan

Riccardo Simonetti

Axel Stein

Simon Gosejohann

Laura Karasek

Jasmin Wagner

Bülent Ceylan

Alter: 45

Geburtsort: Mannheim

Bülent Ceylan hat nach seinem Abitur Philosophie und Politikwissenschaften studiert, jedoch wegen seiner Bühnentätigkeit nie zu Ende gebracht. Eine Entscheidung, die der Komiker aber bis dato sicher nicht bereut hat. Neben seinem Erfolg als Comedian, spielte er unter anderem in dem Kinofilm "Verpiss dich, Schneewittchen" mit und hatte verschiedene Fernsehauftritte in Comedy- und Rateshows. Bülent Ceylan engagiert sich schon lange für soziale Projekte, wie die Mannheimer Aidshilfe, der Kinderhospiz Sterntaler und die "Bülent Ceylan für Kinder"-Stiftung.

Riccardo Simonetti

Alter: 28

Geburtsort: Bad Reichenhall

Der 28-Jährige ist einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Aus einer Provinz in Bad Reichenhall hat er es bis in die Metropole Berlin geschafft. Seine Erfolgsgeschichte begann 2011 mit einem eigenen Blog, namens "The Fabulous life of Ricci". Heute arbeitet er erfolgreich als Model, Schauspieler, Autor, Influencer und Moderator seiner eigenen Sendung: "Riccardo’s Dream Date". Mit seinem ersten Buch, "Mein Recht zu funkeln", wurde er zum Bestseller-Autor. Während sich seine beachtlichen Erfolge eher durch kreative Leistungen auszeichnen, wird er sich bei der Polizei vor allem harter, körperlicher Arbeit stellen müssen.

Axel Stein

Alter: 39

Geburtsort: Wuppertal

Zuschauer durften den 39-jährigen Schauspieler und Regisseur aus Wuppertal schon in vielen Rollen erleben. Und auch sein Talent als Comedian konnte Axel Stein an der Seite von Show-Größen, wie Stefan Raab und Klaas Heufer-Umlauf, unter Beweis stellen. Nun muss er sich aber dem realen Alltag eines Polizisten stellen und wird hoffentlich auch in dieser Rolle brillieren.

Simon Gosejohann

Alter: 45

Geburtsort: Gütersloh

Bevor Simon Gosejohann als Komiker, Moderator und Schauspieler bekannt wurde, schloss er eine Ausbildung zum Industriekaufmann ab. Ob dem 45-Jährigen diese Erfahrung bei der Polizei von Nutzen sein wird? Für den Autor des Buches "Schmerzfrei" wird die Ausbildung zum Polizisten auf jeden Fall eine Umstellung sein.

Laura Karasek

Alter: 39

Geburtsort: Hamburg

Die gebürtige Hamburgerin kennt sich mit Recht und Ordnung aus und müsste sich bei der Polizei eigentlich gut aufgehoben fühlen. Die 39-Jährige war nämlich, nach ihrem Rechtswissenschaftsstudium, jahrelang als Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei tätig. Heute lebt sie in Frankfurt am Main und arbeitet als Autorin, Fernsehmoderatorin der Talkshow "Zart am Limit" und als Schauspielerin. Ferner hat die ehemalige Radiomoderatorin 2021, gemeinsam mit Sophia Thomalla, den Podcast "Künstliche Intelligenz" gestartet.

Jasmin Wagner

Alter: 41

Geburtsort: Hamburg

Jasmin Wagner, einigen vielleicht besser bekannt unter ihrem Künstlernamen "Blümchen", begeisterte uns von klein auf mit ihren kreativen Leistungen. Die 41-jährige Hamburgerin war schon in jungen Jahren als Kindermodel tätig. Später machte sie dann als Schauspielerin, Popsängerin und Moderatorin Karriere. Die Deutsch-Kroatin war außerdem in mehreren Musical- und Theater-Ensemblen tätig. Vielleicht kann sie sich nun auch in die Rolle einer waschechten Polizistin versetzen.

