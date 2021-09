Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges

Der Hotelbetrieb ist ein echter Knochenjob: Zimmerbuchungen, Kellnern, Kochen, Roomservice. Damit für die Gäste alles schön und mühelos aussieht, muss hinter den Kulissen praktisch rund um die Uhr geschuftet werden. Sechs Prominente müssen nun selbest mit anpacken und lernen, wie viel Arbeit hinter all dem steckt, was sie in ihrem Berufsalltag und auf Reisen als Selbstverständlichkeit erleben.

Im Clip: Sechs Stars im Schlosshotel: ranklotzen statt relaxen

Schlosshotel Kronberg Frankfurt

Riccardo Simonetti

Simon Gosejohann

Laura Karasek

Panagiota Petridou

Marco Schreyl

Mario Basler

Alter: 28

Geburtsort: Bad Reichenhall

Riccardo Simonetti ist einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Seine Erfolgsgeschichte begann 2011 mit einem eigenen Blog, namens "The Fabulous life of Ricci". Heute arbeitet er erfolgreich als Model, Schauspieler, Autor, Influencer und Moderator seiner eigenen Sendung: "Riccardo’s Dream Date". Mit seinem ersten Buch, "Mein Recht zu funkeln", wurde er zum Bestseller-Autor. Berufsbedingt muss der Entertainer viel Reisen und verbringt einen Großteil seiner Zeit in Hotels. Wird er seine dortigen Aufenthalte nach der Ausbildung anders wahrnehmen?

Simon Gosejohann

Alter: 45

Geburtsort: Gütersloh

Vor seiner Karriere als Komiker, Moderator und Schauspieler hat Simon Gosejohann als einer der Wenigen etwas "Richtiges" gelernt: Er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Ob dem 45-Jährigen diese Erfahrungen bei der Arbeit im Hotel-Alltag von Nutzen sein werden, wird sich erst noch zeigen.

Laura Karasek

Alter: 39

Geburtsort: Hamburg

Laura Karasek war, nach ihrem Rechtswissenschaftsstudium, jahrelang als Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei tätig. Heute lebt die gebürtige Hamburgerin in Frankfurt am Main und arbeitet als Autorin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin der Talkshow "Zart am Limit". Ferner hat die ehemalige Radiomoderatorin dieses Jahr, gemeinsam mit Sophia Thomalla, den Podcast "Künstliche Intelligenz" ins Leben gerufen. Bei so vielen Tätigkeiten, lässt man sich natürlich auch gerne mal im Hotel verwöhnen. Allerdings wird diesmal der Spieß umgedreht.

Panagiota Petridou

Alter: 49

Geburtsort: Solingen

Panagiota Petridou scheut sich nicht davor die Hände schmutzig zu machen. Als Fernsehmoderatorin und Automobilverkäuferin bringt sich gute Voraussetzungen in Punkto Menschenkenntnis und handwerklichem Knowhow mit. Vielleicht hilft ihr das auch bei der Arbeit im Hotelbetrieb. Eigentlich wollte die Autorin mit griechischen Wurzeln ein Schauspielstudium absolvieren. Als ihr Vater verstarb, hatte die Familie dafür aber kein Geld. Nach ihrem Abitur machte sie deshalb eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Ist sie mit diesem Erfahrungsschatz den anderen Promis einen großen Schritt voraus?

Mario Basler

Alter: 52

Geburtsort: Neustadt

Fußball-Legende und ehemaliger -Trainer Mario Baßler nahm bereits an mehreren TV-Shows Teil und ist außerdem als erfolgreicher Comedian auf Tour.

Marco Schreyl

Alter: 47

Geburtsort: Erfurt

Der 47-jährige Fernseh- und Hörfunkmoderator ist ein echter Tausendsassa. Nach seinem Abitur hat er den Wehrdienst abgeleistet. Im Anschluss daran absolvierte er ein Studium der Sport-, Erziehungs- und Sprechwissenschaften in Jena. Der ehemalige Sportredakteur hat sicherlich auch schon die ein oder andere Nacht als Gast im Hotel verbracht. Wie er sich als Gastronom anstellen wird, bleibt abzuwarten.

Wie sich die Pomis schlagen, wer sich als beste:r Hotelier:in erweist und welche Berufe die Pominenten noch ergreifen: "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" – Folge 2 siehst du am 23. September 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

