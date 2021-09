Die staatliche Feuerwehrschule Würzburg öffnet am Donnerstag für die 1. Folge von "Die Job-Touristen" ihre Pforte für sechs wissbegierige und möglicherweise mehr oder weniger talentierte Stars.

Im Clip: Zeit für eine richtige Ausbildung: Stars bei der Feuerwehr!

Diese Prominente sind dabei:

Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Bülent Ceylan

Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Sandy Mölling

Bastian Bielendörfer

Rúrik Gíslason

Riccardo Simonetti

Alter: 28

Geburtsort: Bad Reichenhall

Für die zweite Folge von "Die Job-Touristen" wird Influencer Riccardo Simonetti seine bequemen Desingerschuhe gegen schwere Funktionsstiefel der Feuerwehr eintauschen müssen. Der Wahlberliner, der seit 2017 seine eigene Sendung "Riccardo's Dream Date" hat, ist am 16. Februar 1993 geboren. Nach seinem Abitur rief er 2011 seinen eigenen Blog "The Fabulous life of Ricci" ins Leben. Inzwischen arbeitet Riccardo Simonetti als Schauspieler, Model, Influencer und Autor. 20218 erschien sein erstes Buch: "Mein Recht zu funkeln". Ein Jahr später wird sein zweites Buch "Raffi und sein pinkes Tutu" veröffentlicht.

Bülent Ceylan

Alter: 45

Geburtstort: Mannheim

Nach seinem Abitur studierte Bülent Ceylan Philosophie und Politikwissenschaften. Jedoch brachte er dieses Studium aufgrund seiner Bühnentätigkeit nie zu Ende. Heute füllt der deutsch Komiker ganze Säle und ist auch immer wieder in verschiedenen Comedy- und Rateshows zu sehen. Unter anderem trat er als Engel in der ersten Staffel von "The Masked Singer" auf.

Bülent liegt viel daran sich sozial zu engagieren u.a. für die Mannheimer Aidshilfe, das Kinderhospiz Sterntaler sowie die "Bülent Ceylan für Kinder"-Stiftung.

Laura Karasek

Alter: 39

Geburtsort: Hamburg

Was viele nicht wissen: Die Autorin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Laura Karasek studierte Rechtswissenschaften und war jahrelang als Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei tätig. Inzwischen ist Laura sowohl als Autorin als auch als Kolumnistin tätig. Ihr erstes Buch "Verspielte Jahre" erschien 2012. Einige Jahre später arbeitete sie als Kolumnistin für "stern.de". Seit 2019 hat sie ihre eigene Talkshow "Zart am Limit". Neben ihren Tätigkeiten als Moderatorin hat sie seit 2021 einen eigenen Podcast "Künstliche Intelligenz" zusammen mit Sophia Thomalla.

Sandy Mölling

Arbeit: 40

Geburtsort: Wuppetal

Sandy Mölling wurde vor allem als Teil der Gruppe No Angels bekannt, die durch die Sendung "Popstars" hervorging. Inzwischen wohnt Sandy Mölling in Los Angeles und hat 2020 eine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht. Zudem hatte sie immer wieder diverse Fernsehauftritte und brauchte in Zusammenarbeit mit ihrer Mutter das Kinderbuch "Pumpel, der Baumwerg" raus.

Bastian Bielendorfer

Alter: 37

Geburtsort: Gelsenkirchen

Der Bestseller-Autor und Comedian Bastian Bielendorfer studierte zunächst Germanistik und Psychologie mit Lehramtsoption und schloss 2016 sein Psychologie-Studium mit Diplom ab. Inzwischen hat der 37-Jährige vier Bücher geschrieben. Dabei war "Lehrerkind – lebenslänglich Pausenhof" das meistverkaufte Sachbuch im Jahr 2012. Fünf Jahre später ging er erstmals mit seiner wöchentlichen Radiocomedy "1Live Hacks" on air. Inzwischen hat er auch seinen eigenen Podcast mit Özcan Cosar "Bratwurst und Baklava".

Rúrik Gislason

Alter: 33

Geburtsort: Reykjavík

Rúrik Gislason wurde in Reykjavík geboren und lebt inzwischen in Köln. Der Isländische Fußballsieler ist Mitbegründer des "Glacier Gin" und nahm 2021 an "Let's Dance" teil.

"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" – drei Folgen ab dem 16. September 2021, immer donnerstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben.