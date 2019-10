Auf die Plätze, fertig, Kamera ab! Die Vorbereitungen für "Die Live-Show bei dir zuhause" laufen auf Hochtouren: Auf einer Bochumer Straße entsteht derzeit die "ProSieben-Arena", in der Spielführer Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel zwei Familien auf offener Straße gegeneinander antreten lassen – am Samstagabend live auf ProSieben. Unterstützt von prominenten Mitkämpfern, stehen sich die Familien in der Ruhrpott-Metropole in zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen gegenüber. Mal auf der Straße, mal in ihren eigenen Wohnungen. Als Music-Acts sorgen Wanda und Max Giesinger mit Lotte für "private" Konzertmomente in den Häusern der Familien. Kommentiert wird der Live-Wettkampf von Elmar Paulke.