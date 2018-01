Die Promi-Darts-WM

Profi Michael van Gerwen und Wrestling-Star Tim Wiese © Lawrence Lustig / dpa

Tim Wiese und Michael van Gerwen wiedervereint

Dieses Team hat das Zeug, Darts-Geschichte zu schreiben: Wrestling-Star Tim Wiese und der holländische Weltklasse-Darts-Profi Michael van Gerwen spielen erneut gemeinsam um den Sieg bei der "Promi-Darts-WM" am Samstag, 6. Januar 2018, live auf ProSieben. "Ich werde alles dafür tun und trainiere jetzt schon sehr viel, um das Ding zu reißen. Und noch mehr gefällt mir, dass mich mit Michael van Gerwen die aktuelle Nummer Eins im Darts als Teampartner unterstützt", sagt der ehemalige National-Keeper.

"Titelverteidigung ist Pflicht"

"Wer mich, Tim ‚The Machine‘ Wiese kennt, weiß, dass ich keine halben Sachen mache. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, der 1. Weltmeister der ‚Promi-Darts-WM‘ zu werden und habe mein Ziel erreicht. Für die nächste WM im Januar ist Titelverteidigung Pflicht – an der Seite meines Teampartners Michael van Gerwen. Unser Ziel ist es, uns selbst zu schlagen, denn andere Gegner kennen wir nicht", sagt Tim Wiese, Gewinner der "Promi-Darts-WM 2017".

Kampfansage von Frank Rosin und Phil Taylor

Starke Konkurrenz für Ex-Nationaltorwart Tim Wiese und Darts-Weltranglisten-Erster Michael van Gerwen! Das Gewinnerteam von 2017 trifft bei der „Promi-Darts-WM 2018“ – am 6. Januar 2018 live auf ProSieben – auf ernstzunehmende Gegner: Der Sterne-Koch Frank Rosin kämpft an der Seite des 16-fachen Weltmeisters Phil Taylor, der auf ProSieben seine letzte WM spielt. Rosin zeigt sich gewohnt kämpferisch: „Die können alle mal einpacken! Ich kann mich sehr gut konzentrieren auf den Moment, ich habe ein flinkes präzises Händchen und schwinge auch seit über 30 Jahren den Kochlöffel – das ist ja so ähnlich wie ein Dartpfeil.“

Das sind die acht Paare:

Ex-Nationaltorwart und Wrestling-Star Tim Wiese und Profi Michael van Gerwen

Fußball-Ikone Stefan Effenberg und Profi Max Hopp

Olympiasieger Fabian Hambüchen und Profi Gary Anderson

Moderatorin Ruth Moschner und Profi Peter Wright

Moderatorin Fernanda Brandao und Profi Adrian Lewis

Sterne-Koch Frank Rosin und Profi Phil Taylor

Sänger H.P. Baxxter und Profi Raymond van Barneveld

Youtuber Marcel Scorpion und Profi Martin Schindler

Am 6. Januar ist es soweit

Bei der zweiten "Promi-Darts-WM" treten acht Prominente gemeinsam mit Profi-Darts-Spielern – gegeneinander an. Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null kommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2018" live aus dem "Castello" in Düsseldorf. Joko Winterscheidt moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Darts-Experte Elmar Paulke.

"Die Promi-Darts-WM 2018" am Samstag, 6. Januar 2018, um 20:15 Uhr live auf ProSieben