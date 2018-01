Tim Wiese ist heiß auf die Titelverteidigung! Titel-Verteidiger Tim Wiese trifft auf Fabian Hambüchen, Ruth Moschner und Stefan Effenberg – bei der „Promi-Darts-WM 2018“ auf ProSieben 27.11.2017 10:30 Uhr

Ran an die Scheiben! ProSieben lädt zur "Promi-Darts-WM 2018". Wieder mit dabei ist Titelverteidiger Tim Wiese und er hat Bock auf gewinnen!

Tim Wiese im Angriffsmodus

Im Angriffsmodus: Ex-Nationaltorwart Tim Wiese ist heiß auf seine Titelverteidigung – und trifft bei der "Promi-Darts-WM 2018" am 6. Januar 2018 live auf ProSieben auf ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld. Neben der internationalen Profi-Darts-Elite, darunter der 16-fache Weltmeister Phil "The Power" Taylor und der niederländische Doppel-Weltmeister "Mighty Mike" Michael van Gerwen, kämpfen acht prominente Darts-Fans um die Macht an der Scheibe. Mit dabei sind Olympiasieger Fabian Hambüchen, Fußball-Ikone Stefan Effenberg, TV-Moderatorin Ruth Moschner und "Scooter"-Frontman H.P. Baxxter.

"Titelverteidigung ist Pflicht"

"Wer mich, Tim ‚The Machine‘ Wiese kennt, weiß, dass ich keine halben Sachen mache. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, der 1. Weltmeister der ‚Promi-Darts-WM‘ zu werden und habe mein Ziel erreicht. Für die nächste WM im Januar ist Titelverteidigung Pflicht – an der Seite meines Teampartners Michael van Gerwen. Unser Ziel ist es, uns selbst zu schlagen, denn andere Gegner kennen wir nicht", sagt Tim Wiese, Gewinner der "Promi-Darts-WM 2017".

Jeweils ein Profi spielt an der Seite eines Promis. Gespielt wird im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null kommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2018" live aus dem Düsseldorfer "Castello". Joko Winterscheidt moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Darts-Experte Elmar Paulke. Karten für die Veranstaltung sind auf www.tickets.endemolshine.de/shows/ erhältlich. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.

"Die Promi-Darts-WM 2018" am 6. Januar 2018 um 20:15 Uhr live auf ProSieben