Holländische Weltmeister-Power bei der Promi-Darts-WM 2019

Nächster Titel im Visier! Der holländische Darts-Profi "Mighty Mike" Michael van Gerwen gewinnt die Darts WM 2018 – und tritt am kommenden Samstag bei der "Promi-Darts-WM" an der Seite von Fußball-Star Rafael van der Vaart an – live auf ProSieben. Neben dem aktuellen Profi-Weltmeister kämpfen auch Darts-Legende Phil "The Power" Taylor (UK) und die Weltklasse-Profis Peter Wright (UK), Gary Anderson (UK) und Raymond van Barneveld (NL) sowie der beste deutsche Darts-Profi, Max Hopp, jeweils an der Seite eines Darts-begeisterten Promis an.

Diese Promi-Profi-Paarungen treten an:

HSV-Legende Rafael "The Finisher" van der Vaart + Michael "Mighty Mike" van Gerwen

ran NFL-Coach Patrick "Coach" Esume + Raymond "Barney" van Barneveld

Lilly "The Ace" Becker + Peter "Snakebite" Wright

Comedian Markus "Dartszebra" Krebs + Gary "The flying Scotsman" Anderson

Comedian Faisal "Gladiator" Kawusi + Phil "The Power" Taylor

Schauspieler Jimi "The blue Arrow" Blue Ochsenknecht + Max "Maximiser" Hopp

Christian Düren moderiert, Darts-Experte Elmar Paulke kommentiert die „Promi-Darts-WM“. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.

"Die Promi-Darts-WM 2019" am 5. Januar 2019 um 20:15 Uhr live auf ProSieben