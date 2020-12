Neues Jahr, neuer Sendeplatz

"Die Show mit dem Sortieren" geht vorzeitig in die Winterpause und kommt im nächsten Jahr mit neuem Sendeplatz zurück. Dann lässt Moderatorin Jeannine Michaelsen in drei weiteren Ausgaben skurrile Fakten und außergewöhnliche Umfrageergebnisse sortieren.

Stattdessen zeigt ProSieben in der kommenden Woche den Blockbuster "Transformers 3" (16. Dezember). Der Mittwoch (23.) vor Weihnachten wird zum Joko & Klaas-Abend. Erst gibt es "Die besten Duelle um die Welt" und danach wird es bei "Weihnachten mit Joko und Klaas" ganz sicher nicht zu besinnlich. Aber fröhlich. Sehr fröhlich.