Das verrät Jeannine Michaelsen in der ersten Ausgabe der neuen Rateshow "Die Show mit dem Sortieren" am Mittwoch, 9. Dezember auf ProSieben. Die Moderatorin begrüßt Sängerin Sarah Lombardi, Comedian Özcan Cosar, Schauspieler Jan van Weyde und Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones. Jeannine Michaelsen ist sich sicher: "Keiner der Promis oder der Zuschauer möchte vergessen, was er heute von mir höchstpersönlich beigebracht bekommt."



In acht Spielrunden sortieren sie in Zweierteams Rankings und müssen dabei skurrile Fakten und außergewöhnliche Umfrageergebnisse in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür muss man nicht alles wissen, ist danach aber definitiv schlauer.

"Die Show mit dem Sortieren" – vier Folgen ab 9. Dezember 2020, mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DSMDS