Klaas Heufer-Umlauf hat für seine neue Politiksendung auf ProSieben Spitzenpolitiker getroffen. Schulz, Lindner, Özdemir und Co. wussten aber nicht, welcher Klaas mit ihnen spricht. Denn: Klaas gibt es in dieser besonderen Politiksendung drei Mal – einen liberalen, einen eher linken und einen mehr konservativen. Sie wohnen gemeinsam in einer WG.

Jetzt hast du die einmalige Chance, Dir dieses etwas andere Wahl-Programm exklusiv vorab anzuschauen.

Eckdaten zum Event:

Wann? Mittwoch, 6. September 2017

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Wo? Berlin Mitte (Die genaue Adresse erhältst Du in der Bestätigungsmail.)

„Ein Mann, eine Wahl“ – ein Screening: So kannst du dabei sein

Schreibt uns einfach bis zum 3. September eine >Mail< mit eurem vollständigen Namen (Vor- und Nachname) sowie eurem Wohnort.

Wichtig ist: Ihr müsst schnell sein, denn es gibt nur ein begrenztes Kontingent. Die Aktion endet, sobald das Karten-Kontingent ausgeschöpft ist.

Wichtige Hinweise

- Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

- Die Gewinner erhalten eine Bestätigung per Mail.

- Die Einladung beinhaltet eine Eintrittskarte für Dich und eine

Begleitperson. Diese muss dann auch 18 Jahre alt sein.

- Extraleistungen wie An- und Abreise nach Berlin sind nicht inklusive und

müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden.

- Alle Mitarbeiter der ProSiebenSAT.1-Group sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.

- Die Einladungen sind nicht übertragbar.

- Beim Einlass vor Ort müsst ihr euch ausweisen.

Rechtliche Hinweise

Veranstalter dieser Aktion ist die ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH.

Teilnahmebedingungen: Die Teilnehmerplätze sind begrenzt ("first come, first served"). Anmeldeschluss ist der 3. September 2017. Die Aktion endet spätestens mit dem Anmeldeschluss; der Teilnahmezeitraum endet jedoch früher mit Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl. Nach Aktionsende erhalten die Teilnehmer ihre Einladung per E-Mail.

Teilnehmer müssen mind. 18 Jahre alt sein. Die Einladung ist nicht übertragbar.

Die Einladung berechtigt ausschließlich zur Teilnahme an der Veranstaltung – der Veranstalter übernimmt keine weiteren Kosten (insbes. An-/Abreise sowie der Aufenthalt der Teilnehmer in Berlin sind NICHT inbegriffen und müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden). Bitte bei Einlass zur Aktion ausweisen. Für die Teilnahme an dieser Aktion gelten die folgenden Datenschutzbestimmungen. Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 Media SE und deren Tochterfirmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso jeweils deren Angehörige und Haushaltsmitglieder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.