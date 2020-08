In der neuen ProSieben-Musikshow "FameMaker" dreht sich alles rund um die Performance. Die Kandidaten performen unter einer schalldichten Glaskugel vor einer dreiköpfigen Jury. Dabei können sie also nicht gehört, sondern lediglich gesehen werden. Ganz nach dem Motto "Spot an. Ton aus". Die Jury besteht aus den "FameMakern" und Comedians Luke Mockridge, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan. Moderiert wird die Show von Tom Neuwirth, bekannt als "Conchita Wurst". Alle wichtigen Infos, wann "FameMaker" beginnt und zu welchen Zeiten die Show ausgestrahlt wird, findet ihr hier.

Wann startet "FameMaker"?

"FameMaker" beginnt am 17. September und wird im TV auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt. Das Finale wird am 01. Oktober live stattfinden. Insgesamt beinhaltet unser neues Format fünf Folgen.

Alle Sendezeiten von "FameMaker" im Überblick

Die Musikshow "FameMaker" läuft donnerstags und samstags um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben und auf Joyn. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle wichtigen Daten zu "FameMaker" 2020:

Donnerstag, 17. September um 20:15 Uhr: Start

Samstag, 19. September um 20:15 Uhr

Donnerstag, 24. September um 20:15 Uhr

Samstag, 26. September um 20:25 Uhr

Donnerstag, 01. Oktober um 20:15 Uhr: Live-Finale

Folge verpasst?

Wenn du die TV-Ausstrahlung von "FameMaker" verpasst hast, kannst du nachträglich alle ganzen Folgen komplett und kostenlos online hier auf prosieben.de sowie auf Joyn oder bei HbbTV und Smart TV streamen.