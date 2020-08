Die Spielfilmjury:

, Produzent Komplizen Film (Toni Erdmann, Gut gegen Nordwind, „Skylines") Robert Hofmann , Filmkritiker und Schauspieler (OH BOY, ALLEIN GEGEN DIE ZEIT)

, Regisseurin („Deutschland 89“, „Skylines“, HAUS OHNE DACH) und Drehbuchautorin Maryam Zaree, Schauspielerin („4 Blocks“, Undine), Regisseurin (Born in Evin) und Autorin („Kluge Gefühle“)

Neben den Nominierten und Preisträger·innen in den Kategorien kurzer, mittellanger und abendfüllender Spielfilm, entscheidet die Spielfilmjury auch über den Götz-George-Nachwuchspreis für herausragende Schauspielleistung. In Zusammenarbeit mit der Dokumentarfilmjury schlägt sie außerdem Filme für die Sonderpreise NO FEAR Award für Produktionsabschlüsse und Michael-Ballhaus-Preis für Kameraabsolvent·innen vor.

Die Dokumentarfilmjury:

, Regisseurin („Wie der Holocaust ins Fernsehen kam“, AUF DER JAGD – WEM GEHÖRT DIE NATUR?) John Gürtler , Filmkomponist (Systemsprenger, „Charité 2“)

, Produzent Flare Film (Walchensee Forever, ONE OF THESE DAYS) Yunus Roy Imer, Kameramann (SYSTEMSPRENGER, SPACE DOGS)

Die Werbefilmjury:

, Managing Director / Executive Producer FoxDevil Films Alice Dwyer , Schauspielerin (DIE UNSICHTBAREN, „Tatort: Déjà-Vu“)

, Marketingleiter Hornbach Imran Khan, Head of Development Big Window Productions

Die Drehbuchjury:

, Regisseurin und Drehbuchautorin (Caveman, MÄNGELEXEMPLAR) Paul Salisbury, Drehbuchautor (Atlas, HERBERT)

Die Verleihung der FIRST STEPS Awards am 14. September wird in diesem Jahr erstmals als Livestream auf prosieben.de einem öffentlichen Publikum zugänglich gemacht.