Um 20:15 Uhr dominiert mit "Frau Jordan stellt gleich" das Thema Gleichstellung den Mittwochabend. Katrin Bauerfeind setzt sich als gleichermaßen charmante wie kompromisslos-zynische Titelheldin Eva Jordan dafür ein, dass jede Randgruppe zu ihrem Recht kommt.

Klaas Heufer-Umlauf gerät ab 21:15 Uhr in "Check Check" in mitunter amüsante Gewissenskonflikte: Als Jan Rothe durchlebt er eine bittersüße Mischung aus dem Traum von der großen Karriere in der Großstadt und der emotionalen Verbundenheit zur provinziellen Heimat. Neben seiner Rolle als Hauptdarsteller wirkt Klaas Heufer-Umlauf in "Check Check" auch als Produzent mit.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Nach einer viel zu langen Pause feiert ProSieben die Rückkehr der eigenproduzierten Serie in der Prime Time. ‚Frau Jordan stellt gleich‘ und ,Check Check‘ sind zwei so großartige Serien, dass wir für sie einen unserer prominentesten Sendeplätze gesucht und gefunden haben: die Prime Time am Mittwoch."

Hintergrundinfo: Mit "Unschuldig" zeigte ProSieben zuletzt eine deutsche Serie um 20:15 Uhr. Ihre Erstausstrahlung war zwischen Mai und Juni 2008.

Frau Jordan stellt gleich, Staffel 1, zehn Folgen ab 1. April 2020 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Check Check, Staffel 1, zehn Folgen ab 1. April 2020 um 21:15 Uhr in Doppelfolgen.

Beide Serien sind gemeinsame Produktionen von ProSieben und Joyn.