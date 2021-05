Beim zweiten #FreeESC am Samstag, 15. Mai, live ab 20:15 Uhr, schaltet ProSieben auch 2021 wieder quer durch Europa. Zu den Sympathisant:innen der jeweiligen Länder zählen unter anderem der zweifache ESC-Gewinner Johnny Logan (Irland), Schlagersänger Lucas Cordalis (Griechenland) und "Wellerman"-Interpret Nathan Evans (Schottland).

Insgesamt verkünden lokale Vertreter:innen aus 16 europäischen Ländern ihre Punkte auf ProSieben: Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Schottland, Schweiz, Slowenien, Spanien und die Türkei

Wie wird beim #FreeESC abgestimmt?

Für ihr Heimatland treten die prominenten Musiker:innen live in Köln nacheinander mit ihren Songs an. Nach den Auftritten vergeben die Zuschauer:innen aus Europa ihre Punkte. Dazu schalten die "FREE EUROPEAN SONG CONTEST"-Moderatoren Conchita Wurst und Steven Gätjen live in alle Teilnehmerländer. Dort verfolgen lokale #FreeESC-Sympathisant:innen den internationalen Gesangswettbewerb.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer:innen via Telefon und SMS. Jedes Land vergibt Punkte (1 bis 8, 10 und 12 Punkte). Anrufe und SMS werden ebenfalls in Punkte umgerechnet. Wer die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, gewinnt den zweiten "FREE EUROPEAN SONG CONTEST". Für das eigene Land kann beim #FreeESC nicht abgestimmt werden.

Produziert wird der #FreeESC von Raab TV im Auftrag von ProSieben.

"FREE EUROPEAN SONG CONTEST" am Samstag, 15. Mai 2021, live, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #FreeESC