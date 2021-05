#FreeESC: Die zweite Auflage des Wettbewerbs am 15. Mai 2021 auf ProSieben

Am Samstag, den 15. Mai 2021, findet die zweite Auflage des "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" statt, den Stefan Raab 2020 ins Leben rief. Conchita Wurst und Steven Gätjen moderieren, wenn ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn 16 Sänger:innen für ihre 16 Länder in Europa antreten. Hier erfährst du mehr über die Stars und ihre Musik. Und ganz Europa wählt den Gewinner oder die Gewinnerin. Damit du ganz sicher für deinen Favoriten oder deine Favoritin voten kannst, haben wir hier alle Informationen zur Abstimmung zusammengefasst.

So funktioniert die Abstimmung beim #FreeESC 2021

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 16 Länder am #FreeESC teil. Jedes Land, das am Wettbewerb teilnimmt, vergibt Punkte an die anderen Teilnehmer: Die beliebtesten zehn Songs erhalten aus jedem Land aufsteigend 1 bis 8, 10 und 12 Punkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können die ProSieben-Zuschauer:innen per Telefon und SMS abstimmen. Die Zahl der gesamten Anrufe und SMS aus diesen Ländern wird in Punkte umgerechnet. In den anderen Teilnehmerländern des #FreeESC vergeben wieder nationale Jurys die Punkte.

Unter diesen Nummern kann man beim #FreeESC 2021 voten

Hier erfährst du am Samstag die Telefonnummern aller Kandidat:innen für das Televoting und die SMS-Abstimmung. Diese Länder und Interpret:innen werden dann dabei sein (in alphabetischer Reihenfolge:

Belgien: Milow

Deutschland: wird noch bekanntgegeben!

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea

Polen: Fantasy

Schottland: Amy Macdonald

Schweiz: Seven

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif

Kann man beim Free ESC 2021 für sein eigenes Land abstimmen?

Nein, du darfst nicht für dein eigenes Land abstimmen. Sonst würden die einzelnen Länder ihre Teilnehmer wohl möglichst weit nach vorne voten – was den Wettbewerb verzerren würde.

Punktevergabe beim Free ESC: Wer gewinnt am Ende?

Nach der Abstimmungsphase werden die Ergebnisse der Zuschauer-Votings (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie der Juryabstimmungen (in den anderen Teilnehmerländern) durch Liveschaltungen aus jedem Land bekannt gegeben. Unter den lokalen Vertreter:innen der 16 europäischen Länder, die ihre Punkte auf ProSieben verkünden, sind unter anderem der zweifache ESC-Gewinner Johnny Logan (Irland), Schlagersänger Lucas Cordalis (Griechenland) und "Wellerman"-Interpret Nathan Evans (Schottland). Der Teilnehmer beziehungsweise das Land mit der höchsten Gesamtpunktzahl holt am Ende den Titel und wird zum Gewinner der zweiten Auflage des "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" erklärt.

#FreeESC 2020: Diese Teilnehmer holten im letzten Jahr die meisten Punkte

Mit dem Song "Like I Love You" holte der spanische Sänger Nico Santos, bekannt von "Sing meinen Song", sich im vergangenen Jahr den Titel (104 Punkte). Auf Platz 2 landete Country-Sängerin Ilse DeLange mit "Changes" für die Niederlande (88 Punkte). Für den Mond trat Max Mutzke alias Der Astronaut (im "Masked Singer"-Kostüm) an und kam auf Platz 3 (85 Punkte). Auf Platz 4 behauptete sich für Deutschland Helge Schneider mit seinem Corona-Lied "Forever At Home" (76 Punkte). Gil Ofarim trat mit "Alles auf Hoffnung" für Israel an und erreichte Platz 5 (75 Punkte).

Wer gewinnt den zweiten #FreeESC? Das erfährst du am Samstag, den 15. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn oder im Livestream.

Hashtag zur Show: #FreeESC