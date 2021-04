Im Frühling wird gerockt, geswingt und gerappt. Am 16. Mai findet der zweite "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" statt. 16 Länder schicken Vertreter:innen ins Rennen, um die begehrten 12 Punkte pro Land einzuheimsen. Hier kannst du alles Wichtige rund um die Show nachlesen.

Diese Länder werden durch Kandidatinnen und Kandidaten vertreten

Noch ist es ein Geheimnis, welche Länder sich 2021 dem Wettbewerb stellen. Sobald die Nationen und ihre Vertreter:innen bekannt sind, erfährst du es hier.

Im Clip: Conchita Wurst und Steven Gätjen sind die Moderatoren

Die Moderatoren: Conchita Wurst und Steven Gätjen

Wie im letzten Jahr lassen es sich Conchita Wurst und Steven Gätjen nicht nehmen, als Moderatoren durch die Show zu führen. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, am gleichen Abend so viele europäische Länder abzuklappern? Kein Wunder, dass sich die beiden schon riesig auf den #FreeESC freuen.

Voting: So funktioniert die Punktevergabe

Nach allen Auftritten der Kandidatinnen und Kandidaten sind die #FreeESC-Sympathisant:innen gefragt. Sie verteilen stellvertretend für ihr Land die Punkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt die Vergabe in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die via Telefon oder SMS am Voting teilnehmen können. Anrufe und SMS werden in Punkte umgerechnet.

Der Modus funktioniert folgendermaßen: Es gibt Punkte von 1 bis 8, 10 und 12. Für das eigene Land darf nicht abgestimmt werden. Die Interpretin oder der Interpret mit der höchsten Gesamtpunktzahl tritt in die Fußstapfen des Gewinners vom letzten Jahr.

Der Gewinner 2020

Nico Santos ist momentan der Titelverteidiger. Im letzten Jahr trat er für Spanien an. Mit seiner Darbietung von "Like I Love You" begeisterte er die Zuschauerinnen und Zuschauer und sammelte die meisten Punkte ein.

Für wen es in diesem Jahr heißt: "And 12 points go to …", siehst du am 16. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.