Das sind die Kandidat:innen des #FreeESC 2021

16 Länder schicken dieses Jahr beim "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" ihre Vertreter:innen ins Rennen. Auf diese Auftritte kannst du dich freuen:

Belgien: Milow

Deutschland: eine Überraschung!

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea

Polen: Fantasy

Schottland: Amy Macdonald

Schweiz: Seven

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif

Wir stellen alle Kandidat:innen des #FreeESC 2021 vor. Und wir halten dich auf dem Laufenden, welche Songs sie bei ihrem Auftritt singen. Übrigens: Auch der #FreeESC 2021 wird wieder moderiert von Conchita Wurst und Steven Gätjen. Die beiden waren schon bei der ersten Ausgabe des #FreeESC im vergangenen Jahr ein tolles Team.

Wie wird der Sieger beim #FreeESC entschieden?

Nach allen Auftritten der Kandidatinnen und Kandidaten sind die #FreeESC-Sympathisant:innen am Zug. Sie verteilen stellvertretend für ihre Länder die Punkte von 1 bis 8, sowie 10 und 12 Punkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Zuschauer:innen via Telefon oder SMS am Voting für den #FreeESC teilnehmen und für ihren Favoriten abstimmen - dabei jedoch nicht für das eigene Land abstimmen. Anrufe und SMS werden in Punkte umgerechnet. Wer am Ende die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, darf sich über den Sieger-Titel freuen.

#FreeESC 2020: Das waren die Topplatzierten im vergangenen Jahr

Sänger Nico Santos war der Gewinner des ersten #FreeESC. Mit dem Song "Like I Love You" holte er im vergangenen Jahr den Titel für Spanien. Er erhielt für seinen Auftritt insgesamt 104 Punkte. Auf Platz 2 schaffte es die niederländische Country-Sängerin Ilse DeLange mit "Changes" (88 Punkte). Für den Mond trat Der Astronaut (alias Max Mutzke) verkleidet im "Masked Singer"-Kostüm an und kam auf Platz 3 (85 Punkte). Für Deutschland sang Helge Schneider sein Corona-Lied "Forever At Home" und kam mit 76 Punkten auf den 4. Platz. Gil Ofarim trat mit "Alles auf Hoffnung" für Israel an und erreichte Platz 5 (75 Punkte).

Wer holt die meisten Punkte beim zweiten #FreeESC? Das erfährst du am Samstag, den 15. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn oder im Livestream zum FREE EUROPEAN SONG CONTEST.

Hashtag zur Show: #FreeESC