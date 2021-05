#FreeESC 2020: Diese Teilnehmer waren im vergangenen Jahr dabei

Mit dem Song "Like I Love You" holte 2020 Sänger Nico Santos für Spanien den Titel beim ersten #FreeESC. Auf Platz 2 landete Country-Sängerin Ilse DeLange mit "Changes" für die Niederlande. Für den Mond trat Max Mutzke alias Der Astronaut (im "Masked Singer"-Kostüm) an und kam auf Platz 3. Auf Platz 4 behauptete sich für Deutschland Helge Schneider mit seinem Corona-Lied "Forever At Home". Sieh dir hier noch einmal die Performance von Sieger Nico Santos an:

Nico Santos beim #FreeESC 2020: "Like I Love You"

#FreeESC 2021: Wer hat diesmal den Gewinner-Song?

Am Samstag, den 15. Mai 2021, findet die zweite Auflage des "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" statt. Die Teilnehmer:innen treten in der Kölner Lanxess Arena für 16 europäische Länder an. Wer holt sich diesmal den Titel? Hier erfährst du am Samstag, mit welchen Liedern sie um den Sieg kämpfen. Eines steht jetzt schon fest: Es wird spannend - und abwechslungsreich, denn beim #FreeESC treten ganz unterschiedliche Künstler an.

Das sind die Kandidat:innen und Songs des #FreeESC 2021

Hier halten wir dich auf dem Laufenden, mit welchem Song die Teilnehmer:innen des zweiten #FreeESC antreten. Diese Länder und Interpret:innen werden am Samstag dabei sein (in alphabetischer Reihenfolge):

Belgien: Milow

Deutschland: eine Überraschung!

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea

Polen: Fantasy

Schottland: Amy Macdonald

Schweiz: Seven

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif

Mit Spannung wird erwartet, wer für Deutschland starten wird. Moderator Steven Gätjen verriet bei der Pressekonferenz nur so viel: "Der deutsche Vertreter wird uns den Mann im Mond zeigen."

Wird Stefan Raab beim #FreeESC auftreten?

Stefan Raab war im vergangenen Jahr mit einer Nicole-Parodie ("Ein bisschen Frieden") zu sehen. Dieses Jahr wird der "FreeESC"-Erfinder und -Regisseur aber nicht zu sehen sein. "Er wird die Strippen hinter den Kulissen ziehen", sagte Moderator Gätjen bei der Pressekonferenz. "Nur wenn wir totalen Mist bauen, muss er nach vorne auf die Bühne kommen. Das haben wir aber nicht vor."

Wer wird der Gewinner des #FreeESC 2021?

Wie schon beim ersten #FreeESC entscheiden auch diesmal wieder die Zuschauer aus Deutschland Österreich und der Schweiz mit, wer am Ende gewinnt. Bei den anderen Teilnehmerländern sind es #FreeESC-Sympathisant:innen, die stellvertretend für ihr Land die Punkte vergeben. Unter anderem werden der zweifache ESC-Sieger Johnny Logan (für Irland) und Schlagersänger Lucas Cordalis (für Griechenland) die Punkte verkünden. Alles Wichtige zum Voting erfährst du hier.

Moderatorin Conchita Wurst hat bereits eine Favoritin für den Sieg beim #FreeESC: "Ich bin ein Fangirl von Mathea. Ich glaube, wir Österreicher haben gute Chancen." Ob sie mit ihrem Tipp recht behält?

Wer gewinnt den zweiten #FreeESC? Das erfährst du am Samstag, den 15. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn oder im Livestream.