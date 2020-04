"And 12 points go to…" Ein Abend. Für ganz Europa. Stefan Raab und ProSieben feiern am Samstag, 16. Mai 2020 mit dem "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" ein neues, großartiges Musikevent – und Europa wird Teil der Show und feiert mit. ProSieben schaltet an diesem Abend live in alle Teilnehmerländer zur Punktevergabe für den #FreeESC.